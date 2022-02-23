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【財政預算案2022】陳茂波：支援企業緩解營運壓力及提供周轉協助

個人增值 13:35 2022/02/23

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財政司司長陳茂波今日（23日）發表2022至23年度《財政預算案》，在緩解企業經營壓力措施上，提出了多項寬減措施，包括差餉和租金寬減。

他宣布寬減2022至2023年度共4季的非住宅物業差餉，首2季以每戶每季5,000元為上限，其後2季以每戶每季2,000元為上限。估計涉及43萬個非住宅物業。政府收入將減少34億元。

另外，寬免2022至2023年度的商業登記費，讓150萬名業務經營者受惠。政府收入會減少30億元。

陳茂波亦建議，繼續減收非住宅用戶75%的應繳水費及排污費，每戶每月寬減額上限分別為2萬元及1.25萬元，為期8個月至今年11月底，25萬個非住宅用戶受惠。政府收入將減少6.8億元。

在租金方面，繼續寬減現時適用於政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的75%租金和費用，為期6個月至今年9月底。同一時期內，應政府要求以致需要關閉處所的租戶，在關閉期間可繼續獲得全額租金寬免。政府收入將減少14億元。

延長中小企特惠貸款最長還款期至10年

在協助企業周轉方面，「中小企融資擔保計劃」下所有信貸擔保產品的申請期，延長1年至明年6月底。此計劃下的「百分百擔保特惠貸款」亦會進一步優化，每家企業最高貸款額由18個月僱員薪金及租金的總和提高至27個月，上限由600萬元增加至900萬元，最長還款期由8年延長至10年。

此外，再次延長「預先批核還息不還本計劃」6個月到今年10月底。同時，金管局和銀行業也會提供選項，讓企業可以選擇在一段較長的時間償還部分本金。有關安排亦適用於「中小企融資擔保計劃」下的貸款。

另外，為協助中小企出口商更容易取得銀行出口融資，香港信保局計劃在今年3月試行推出「出口信用擔保計劃」，為保戶的出口融資作最高7成的信貸擔保，擔保額以5,000萬元為上限。

 

責任編輯：區祖飛

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