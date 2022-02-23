【財政預算案2022】撥50億設新基金豐富創科生態投資機會　大學初創增1600萬資助

香港的創科生態日趨蓬勃，本港初創企業在7年間由只有約1,000間增至約4,000多間，同期風險投資基金達417億元，成為亞洲第一、全球第二大的生物科技集資中心。有見及此，財政司司長陳茂波今日（23日）發表的2022至23年度《財政預算案》中表示，會再撥款100億元，設立新投資基金及培植潛質企業，另外亦會支援大學成立初創團隊等。

撥50萬成立新基金

陳茂波指，2年前曾在預算案中宣布在「未來基金」中撥出部分款項，成立「香港增長組合」的投資組合，投資於「與香港有關連」的項目。而今年為培植一些較成熟及具潛質的企業，會進一步把「未來基金」對「香港增長組合」的分配增加100億元，當中50億元會用作成立一個新投資基金「策略性創科基金」，並邀請科技園公司和數碼港物色對香港具有戰略價值的科技企業，豐富創科生態的投資機會。

大學每間初創每年獲150萬資助

另外，「創新及科技基金」下的「大學科技初創企業資助計劃」一直支援大學成立初創團隊，將其研發成果商品化。為進一步把研發成果落地，每所大學資助額將倍增至1,600萬元，為大學初創企業提供與私人投資一比一的資金配對，每間初創企業每年最多獲150萬元資助，為期最長3年。

責任編輯：嚴熹曼

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