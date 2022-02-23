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【財政預算案2022】陳茂波：研優化「跨境理財通」　ETF互聯互通可望盡快落實

個人增值 12:45 2022/02/23

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財政司司長陳茂波發表最新一份財政預算案，指出香港是規模最大的離岸人民幣市場，兼具先行優勢、地域和文化之利，在離岸人民幣的資金流、結算量、產品種類和風險管理工具等方面都發揮着推動和創新的功能，積極促進人民幣國際化的進程。

未來政府會探討進一步擴大跨境人民幣資金雙向流通管道，繼續推動離岸人民幣產品發展，包括在港發行更多元化的人民幣理財產品和債券。

另外，由證監會、港交所及金管局成立的工作小組，已完成容許「港股通」南向交易的股票以人民幣計價的可行性研究，提出詳細的實施建議。工作小組將展開籌備工作，並與內地監管當局和相關機構協商。政府將會提供配套，例如寬免有關市場莊家交易的股票買賣印花稅，以提高人民幣計價股票的流通量。政府亦正與內地監管當局探討優化「粵港澳大灣區跨境理財通」措施，例如逐步放寬額度，擴大可投資產品範圍，增加參與機構數目，完善銷售安排等。

陳茂波指出，本港金融市場與內地的互通互動不斷加深和擴闊。「債券通」南向交易和「粵港澳大灣區跨境理財通」在去年9月相繼推出。「滬港通」和「深港通」的範疇持續擴展，交易額大幅增長。兩地交易所在去年底已就將交易所買賣基金（ETF）納入互聯互通標的達成共識，ETF互聯互通可望盡快落實。作為風險管理工具的「A股指數期貨合約」亦已在去年順利推出，政府會探索開拓更多風險管理產品。

 

責任編輯：鄭樂怡

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