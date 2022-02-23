【財政預算案2022】陳茂波：兩輪創造職位計劃已創6萬職位　將增設3萬個有時限職位

財政司司長陳茂波發表最新一份財政預算案，為紓緩因疫情及抗疫措施導致的失業情況，政府先後在「防疫抗疫基金」預留132億元，於公營及私營機構開設有時限職位。截至去年底，兩輪創造職位計劃已創造約6萬個職位，當中約45,000個職位已入職。在最新一輪基金注資中，亦已額外預留66億元，增設3萬個有時限職位。

他又提到，去年香港的人均本地生產總值達49,000美元，最新經季節性調整的失業率已回落到3.9%，看來不俗。可是，這些數字不足以看清許多問題，例如經濟發展不平衡、許多青年人未能一展抱負等。舉例來說，2020年金融服務佔本地生產總值的23%，但只佔總就業人數的7%，反映雖然業內人士收入高，但受惠面不夠廣闊。事實上，具專上教育水平的新生代青年的就業收入，普遍顯著低於具相近學歷的較年長世代人士，顯示經濟結構提升的速度，不足以為青年人創造足夠的優質職位。

他續指，經濟發展是為了提升所有市民的生活水平，讓大家都可以分享到發展的成果。這也是社會和諧的基礎。因此，政府必須豐富產業發展，邁向高質量而且具包容性的經濟增長，從而創造更多優質、多元的就業機會。這樣既可讓市民更好受惠，又可創造條件和提供資源解決如房屋、貧窮等深層次問題。

責任編輯：鄭樂怡

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