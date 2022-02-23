【財政預算案2022】陳茂波：寬減100%薪俸稅和個人入息課稅　上限1萬元　201萬納稅人受惠

財政司司長陳茂波發表最新一份財政預算案，當中包括多項稅務寬免措施。

為紓緩疫情下市民面對的經濟壓力，他宣布寬減2021至2022課稅年度100%的薪俸稅和個人入息課稅，上限為1萬元，全港201萬名納稅人受惠。有關扣減會在2021至2022課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少131億元。

他亦建議由2022至2023課稅年度起，設立住宅租金開支扣除，以減輕並沒持有任何住宅物業的薪俸稅和個人入息課稅納稅人租住私人物業的負擔，每個課稅年度的扣除上限為10萬元。預計政府收入將減少33億元。預期在今年第二季將條例草案提交立法會審議。

去年推出的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」將申請期延長1年至明年4月底。最高貸款額由借款人在職期間平均每月收入的6倍增加至9倍，上限由8萬元提升至10萬元。計劃下的最長還款期亦將由6年延長至10年，而還息不還本的安排則由12個月延長至18個月。另外，金管局與貸款機構會進一步增加計劃的靈活性，盡量協助疫情下收入大幅減少的人士。

在緩解企業經營壓力方面，他建議寬減2021至2022課稅年度100%的利得稅，上限為1萬元，全港15.1萬家企業受惠。有關扣減會在2021至2022課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少12億元。

責任編輯：鄭樂怡

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