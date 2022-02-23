【財政預算案2022】陳茂波：下半年續發行零售綠債　料金額不少於100億元

財政司司長陳茂波發表最新一份財政預算案，指出繼今年3月將發行首批的綠色零售債券後，計劃在下年度繼續發行零售綠債，金額不少於100億元，讓市民可直接投資具環境效益的綠色項目，取得與通脹掛鈎的穩定回報。

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政府早前公布發行首批零售綠債詳情，條款與最近兩批iBond（通脹掛鈎債券）相近，息率不會少於2厘，3月1日起接受認購。

陳茂波指出，政府發行首批綠色零售債券，讓市民可直接投資具環境效益的綠色項目，共建香港的綠色環境、綠色生活，並取得與通脹掛鈎的穩定回報，並計劃在下年度繼續發行零售綠債，金額不少於100億元。

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他續指，在2018年推出政府綠色債券計劃以來，至今已成功發行超過70億美元等值、以環球機構投資者為對象的綠色債券，達成幾個重要的里程碑，包括發行長達30年期的美元綠債和20年期的歐元綠債，兩者都是亞洲地區政府的首次。而深圳市政府在香港成功發行人民幣綠債，為大灣區利用香港市場進行綠色融資提供牽頭和示範作用，並進一步強化香港作為離岸人民幣樞紐和綠色金融中心的功能。他又指，今年將繼續發行總值約45億美元等值的綠色債券。

去年推出的「綠色和可持續金融資助計劃」至今已批出超過50宗申請，涵蓋各類綠色和可持續債務工具，其中不少是資助與綠色和可持續貸款相關的外部評審費用。為支持企業進行綠色融資，陳茂波指，會把計劃下申請外部評審費用資助的最低貸款額門檻由2億元降至1億元。

責任編輯：李瑩

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