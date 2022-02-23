【財政預算案2022】9項紓解民困派糖措施一覽　電費補貼＋寬減稅務＋交通津貼等

為紓緩疫情下市民面對的經濟壓力，財政司司長陳茂波在今日（23日）發表的2022至2023年度財政預算案中，宣布推行多項一次性紓解民困措施，包括寬減稅項及住宅物業差餉、電費補貼、額外發放社會保障金額等。

1. 寬減薪俸稅和個人入息課稅

政府宣布會寬減2021至22課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為1萬元，有關扣減會在2021至22課稅年度的最終應繳稅款中反映。預計會有201萬名納稅人受惠。

2. 寬減住宅物業差餉

政府將寬減2022至23年度四季的住宅物業差餉，首兩季以每戶每季1,500元為上限，其後兩季以每戶每季1,000元為上限，估計涉及299萬個住宅物業。

3. 提供電費補貼

就每個合資格的電力住宅用戶戶口提供1,000元的電費補貼，這項措施涉及約280萬個住宅用戶可受惠。

4. 額外發放社會保障金額

向領取社會保障金額的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜合社會保障援助（綜援）標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，在職家庭津貼亦會作相若安排。

5. 代繳文憑試考試費

為參加2023年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費。

6. 調低「公共交通費用補貼計劃」門檻

由今年5月至10月，為期6個月，「公共交通費用補貼計劃」門檻將由400元降至200元。政府會就市民每月超出200元的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，補貼金額會以每月500元為上限。計劃下估計每月約380萬名市民受惠。

7. 建議設立住宅租金開支扣除

陳茂波亦建議，由2022至2023課稅年度起，設立住宅租金開支扣除，以減輕沒持有任何住宅物業的薪俸稅和個人入息課稅納稅人租住私人物業的負擔，每個課稅年度的扣除上限為10萬元，預期今年第二季將條例草案提交立法會審議。

8. 延長「百分百擔保個人特惠貸款計劃」申請

鑑於去年推出的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」協助了不少市民，政府決定將延長計劃申請期1年，至2023年4月底。最高貸款額由借款人在職期間平均每月收入的6倍，增加至9倍，上限由8萬元提升至10萬元。最長還款期亦由6年延長至10年，而還息不還本的安排則由12個月延長至18個月。另外金管局與貸款機構亦會進一步增加計劃的靈活性，協助疫情下收入大幅減少的人士。

9. 資助學校購買流動電腦裝置

為加強支援網上學習，協助基層家庭學生在疫情下繼續學習，「優質教育基金」已預留20億元，由今個學年開始，推行一項為期3年的計劃，包括資助學校購買流動電腦裝置及可攜式無綫網絡裝備，供有需要的學生借用。

責任編輯：嚴熹曼

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