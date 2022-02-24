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【消費優惠】Ruby Tuesday 5時後外賣自取特選餐牌8折　蛋撻王用八達通買蛋撻享買2送2

精明消費 07:00 2022/02/24

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Ruby Tuesday：5時後外賣自取特選餐牌8折

由即日起，每日下午5時後，於Ruby Tuesday點選外賣自取特選餐牌，可享8折優惠；成為會員後，除可享會員優惠價外，亦可額外享用8折優惠。

只須使用RubyTuesday手機應用程式，輸入優惠碼【SP20】，即可享優惠。

    點擊圖片放大

2. 蛋撻王：用八達通買蛋撻享買2送2

在2月26至27日，於蛋撻王用八達通卡買酥皮或牛油皮蛋撻可享買二送二優惠（只限中午12時至下午5時）。

另外，買任何自家品牌產品（麵包、西餅、蛋撻同自家製飲品）亦可享9折優惠。

    點擊圖片放大

3. 123 by Ella：全場冬季貨品第2件半價

由即日起至2月27日，全綫123 by Ella推出全場冬季貨品第2件半價優惠，第2件半價優惠取價值較低之貨品。貨品數量有限，售完即止。

    點擊圖片放大

冬季貨品包括︰304不鏽鋼保溫壺、保暖毛毯、冬天頸巾、公仔抱被、毛毛拖鞋、毛毛頸巾、毛毛Cap帽、冷帽、冷手套、衛衣、暖手枕、暖腳枕、暖足貼、暖身貼、暖水袋等等。

另外，全場購買貨品2件或以上折實價滿88元，更送足浴包同浸浴包各1件（價值20元）。

分店地址

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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