【消費優惠】Pokka Café指定外賣套餐78折　另送高達$300現金禮券

食肉獸注意！以日式咖啡及扒類食物聞名的Pokka Café及Just Steak By Cow Bean，由2月初開始推出4人及6人外賣開心家庭套餐，現時除了照價78折優惠外，更會贈送現金券，可在下次惠顧外賣時使用。

4人套餐有2款，每款共有7至8道菜。食物包括烤雞肉凱薩沙律、俄羅斯黑毛安格斯牛扒、烤雞扒、燒龍蝦、西班牙豬肩扒、日本和牛肉醬意粉、燒菠蘿、特色時菜，附送凍滴咖啡或凍果味茶4杯。

價錢方面，套餐A正價1,011元，折後價為788元，並附送200元外賣現金禮券一張。而套餐B正價1,216元，折後價為948元，亦會附送200元外賣現金禮券1張。

6人套餐共有11道菜，食物更有磯燒鮑魚、燒美國極上牛肩胛、芝麻雞翼、黑椒腸等。價錢方面，此套餐正價1,845元，折後價為1,428元，附送300元外賣現金禮券1張。

而且，顧客凡惠顧以上套餐，可另再以98元至128元加購炭燒珍寶虎蝦、磯燒鮑魚、極上牛柳或燒龍蝦肉1份。

顧客可掃描圖片上的二維碼獲取分店資料，並透過WhatsApp訂購， 詳情可瀏覽Pokka Cafe 及 Just Steak By Cow Bean的Facebook專頁。

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撰文：hket小編

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