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運送新鮮食物擔心會變壞？　進出口士多啤梨有咩限制？

博客 14:55 2022/02/23

分享：

跟其他相比商品，食物類商品生命周期較短，妥善包裝和快捷速遞運輸安排，絕對是食品運送的關鍵。從事有機食品網上平台的李小姐向我們反映，以往在人手緊絀和速遞物流資訊不流通的情況下，經常出現文件錯漏、訂單延誤等問題。除了未能將食材以最佳狀態送到客人手上，如果食材出現損毀或腐壞，更需要重新出貨，蒙受損失。公司曾經接到一張荷蘭有機芝士訂單，當時選用的物流公司足足花了超過兩星期才能由當地送到香港客人的手上，而且有過半的芝士已經變壞，不但讓公司蒙受損失，亦影響顧客對品牌的信譽。 

針對這類注重穩妥和快捷運輸方案的商品，但人手有限的企業，我們可以為企業提供透明、安全可靠和透明的速遞方案，例如客人1-Click即可快速獲取全球速遞物流報價，更提供專業包裝處理服務以及全自動化速遞物流過程。

在一次南韓士多啤梨節，我們協助李小姐將當地的新鮮士多啤梨以最佳狀態，順利速遞到港。客戶不再需要為速遞物流安排苦惱，可以專注業務發展，吸納更多客人。

提提你：速遞士多啤梨知多啲

南韓政府只允許日本當地進口士多啤梨，其他國家和地區一律不接受。至於士多啤梨出口方面就沒有太大限制。不過建議客人及早預約速遞物流方案，確保士多啤梨能以最佳質素送到你手上！

 

【關於FreightAmigo

FreightAmigo揉合物流科技及金融科技，為亞洲首創的一站式供應鏈金融平台。無論商業或私人客戶，需要寄文件、包裹、大貨到移民搬屋，在平台上可立即比較空運、海運、鐵路運輸、快遞和貨車運輸的門到門貨運報價。除了1-CLICK網上預訂，客人亦可在FreightAmigo一站式安排好貿易融資、貨物保險及報關清關等，為有貨運需要的客人大大節省了成本及時間。

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撰文 : 謝凱澄 FreightAmigo 一站式供應鏈金融平台總監

欄名 : 移室移居友計仔

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