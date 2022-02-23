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【收息股】通脹及加息因素下價值股受追捧　石油股板塊中股息率最高逾8%！

14:20 2022/02/23

分享：

踏入2022年，市場的陰霾似乎仍未消散，港股的走勢仍然波動。俄羅斯及烏克蘭的緊張局勢不斷升溫，加上美國快將步入加息周期，令股市的不確定升驟增。受到通脹及加息的因素影響，不少市場分析料增長股的表現將受到拖累，反而有盈利及現金流的價值股，例如石油股及油服股可看高一線。這個板塊的股息率表現又是如何？為大家比較一下！

■石油股股息率比較■
（按股息率低至高排序）

    點擊圖片放大
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在「三桶油」之中，股息率表現最好的股票為中石化（00386）。公司在上月曾發盈喜，預期去年盈利按年增加103%至122%，扣除非經常性損益，料盈利增加660億至750億元人民幣。

另外，有分析預期公司將維持派息比率在65%。根據其過去的派息往績，其多年來都有派發中期及末期共兩次股息，亦是穩陣收息之選。

至於中海油及中石油的股息率亦不錯，分別有逾5%及逾6%的股息率。有分析預期今明兩年的油價將會上升，並將帶動亞洲石油企業產生顯著的現金流。

若想知更多收息股選擇，請留意港股收息懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 收息之選

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