【退休理財】長者理財要點計劃　有咩投資工具啱銀髮一族？

港人壽命愈來愈長，由退休到離世分分鐘還有數十年要生活。面對退休後沒有收入、醫療開支等問題，不想後半人生入不敷支就要預早準備。消委會就教退休長者應該如何策劃理想下半生，下面3步就教你規劃退休前要考慮甚麼。

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第一步：盤點名下財產

踏入50歲，應該開始要盤點名下有甚麼財產及負債，才可以有進一步的打算。點算資產要數銀行有多少現金積蓄外，亦要計算自己有幾多物業收租、投資戶口有甚麼股票基金或儲蓄保險，及預計未來有甚麼固定收入，例如退休後可獲得多少強積金及退休金、會否接受政府的長者資助、子女會否給予援助等。

除了資產，債務及可預測的未來開支亦要計算在內，例如日常生活開支、娛樂休閒費、按揭供款、屋租、保險費、安老院費用等。掌握現在及未來的現金流，才可預早計劃妥當。

第二步：制定理財策略

大部分長者在退休後都沒有收入，如果想製造更多收入，但又怕投資股票太高風險，其實可選擇投資於保守但易於套現的金融產品，同時亦需要重申審視投資組合，例如將高風險的基金組合轉為保本組合。定期存款、儲蓄壽險、政府通脹掛鈎債券、銀色債券等都屬於風險較低，適合一般長者投資的產品，可考慮用日常生活以外的閒置資金做一些投資。

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第三步：考慮開源

除了投資，根據每個人不同的資產狀況，也可以考慮另類的開源方法。以持有物業的長者為例，可以考慮將物業出租或參與安老按揭計劃，以換取每個月得到固定金額支撐生活費。其中安老按揭計劃更可一邊獲得每月年金至離世的同時，又可繼續居住於物業中，有需要亦可一筆過提取年金現值90%以應付突發開支。

不過如果長者沒有持有物業，資產收入亦不多，可選擇申請政府援助。現時長者生活津貼及高齡津貼分別讓65歲及70歲或以上的長者，每月獲得2,495元及1,290元。

如果有需要，滿65歲或滿60歲而符合條件的退休人士，亦可申請分期提取強積金，而未提取的強積金將繼續在戶口內滾存投資。分期提取強積金好處是可當作另一種定期收入，且提取的金額和次數不限，唯要留意提取或會收手續費。

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責任編輯：嚴熹曼

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