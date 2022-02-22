▲ 【ESG】恒指ESG ETF每手入場費1500元 2月24日上市

恒生投資管理公司宣布推出全新恒指ESG增強精選指數ETF （新上市編號：03136） ，發行價格約為每單位15元，每手交易數量為100單位，不計手續費，入場費為1,500元，將本周四（24日）在港交所上市，為證監會認可的首隻以恒生指數為基準之ESG ETF。

【投資權衡ESG因素管理風險 展望未來趨勢及挑戰：按此】

恒生投資指，恒指ESG增強精選指數旨在將ESG元素加入恒生指數中，透過基於成份股之ESG風險評級、聯合國全球契約原則及爭議性業務之參與度進行篩選，然後基於每家公司獲分配的ESG風險評級，根據其調整因子對該指數成份股作出加權調整。該指數結合ESG元素，透過國際視角（即採用國際公認ESG原則、數據、研究及評級）追蹤香港股市的整體表現。

【零售綠債保證息率2厘 認購日期／申請方法／認購優惠／投資策略一覽 ：按此】

該ETF管理費為每年0.08%，預計全年經常性開支比率與年度跟蹤偏離度分別為0.20%及-0.25%。

恒生銀行 （00011） 投資產品及顧問業務主管、恒生投資董事兼行政總裁李佩珊表示，投資者透過恒指ESG增強精選指數，可從積極提升ESG水平的公司表現中把握經風險調整的回報。

本港目前共布4隻獲證監會認可掛牌的ESG ETF，除恒指ESG增強精選指數ETF外，另外3隻分別為Global X中國潔淨能源ETF （02809） 、嘉實中證滬深300 ESG領先指數ETF （03108） 及海通MSCI中國A股ESG ETF （03031） 。

同場加映：【ET財智Talk】中銀香港特約：虎進金來 虎年可持續發展投資機遇

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App