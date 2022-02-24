【名品攻略】限量Tiffany Blue籃球售575美元　聯乘NBA與當代藝術家Arsham

蒂芙尼（Tiffany & Co.）一直與不同時尚品牌合作，推出招牌顏色Tiffany Blue的產品。最近，Tiffany & Co在社交平台發布了與當代藝術家Daniel Arsham合作推出NBA全明星賽限量版Tiffany Blue籃球，售價為575美元（約4,485港元）。而早前成功買入百達翡麗（Patek Phillipe）與Tiffany & Co.合作170周年所發行的Nautilus 5711首隻腕錶的幸運兒，都有入手買入這一個籃球，並在個人社交平台拍片開箱。

【百達翡麗ｘTiffany限量腕錶花落誰家？ 幸運兒「執二攤」奪心頭好：按此】

早前2022 NBA全明星賽在克里夫蘭騎士主場熱鬧登場，Tiffany為了這一場盛事與籃球品牌Wilson、當代藝術家Daniel Arsham，合作推出期間限定Tiffany Blue籃球，售價為575美元，約4,485港元。據悉這一個聯名籃球目前只在Tiffany品牌於美國俄亥俄州的專門店發售。

限量版Tiffany Blue籃球採用了Daniel Arsham領軍的Arsham Studio中的Arsham、Wilson和Tiffany & Co.之間的合作標誌，壓印有Arsham Studio「A」和克利夫蘭騎士隊的「C」浮雕圖案。

買入首隻Nautilus 5711腕錶幸運兒都捧場

而早前成功買入百達翡麗（Patek Phillipe）與Tiffany & Co.合作170周年所發行的Nautilus 5711腕錶幸運兒，美國的手錶收藏家Zach Lu，原來都有入手這一個限量版籃球。他在Instagram上戴為這個限量版籃球的開箱片段，興奮留言指很高興可以獲得Tiffany Blue籃球，率先跟大家分享。

■Tiffany Blue籃球開箱■

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經