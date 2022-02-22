【抗疫支援】2外傭檢疫酒店改社區隔離　轉酒店房價差額由政府承擔

政府公布，由3月1日起，所有來港外傭可於指定檢疫設施或檢疫酒店接受強制檢疫。另外，因有2間檢疫酒店將改為社區隔離設施，在3月1日前入住酒店並且仍在強制檢疫期的外傭，會改到另一間酒店接受檢疫，房價差額的費用將由政府承擔。

政府發言人表示，現時所有海外地區均為「A組指明地區」，所有由海外抵港的人士均需接受相同檢疫安排。因此，由3月1日起，所有新來港的外傭亦可於指定檢疫設施，包括青衣華逸酒店、香港沙田萬怡酒店、位於九龍城的奧斯酒店，或在44間指定檢疫酒店接受14天強制檢疫。

另一方面，政府亦決定把原定為外傭指定檢疫設施的麗豪航天城酒店及富薈馬頭圍酒店，改為社區隔離設施，供新冠病毒檢測結果呈陽性但徵狀輕微或無病徵的人士入住。基於以上原因，政府會安排正入住以上兩間酒店的外傭，轉到香港沙田萬怡酒店繼續檢疫。而相關酒店則會聯絡僱主或職業介紹所，安排退款及收取款項的事宜，任何房價差額會由政府承擔。

不過，如果外傭的強制檢疫令註明在2月24日前完成檢疫，會繼續在麗豪航天城酒店完成檢疫。

資料顯示，香港沙田萬怡酒店的檢疫住宿費用包括三餐膳食及所有費用，每天收費650元，在3月8日或以後入住則需要每天收費850元。至於麗豪航天城酒店及富薈馬頭圍酒店，每天收費750元。

政府規定，從指明地區來港工作的外籍人士及外傭，抵港後必需在指定地點接受為期14天的強制檢疫，並需進行檢測，獲得陰性檢測結果後，外傭便可離開酒店，進行7天自行居家監察。

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責任編輯：李伊洛

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