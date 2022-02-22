  • 12°C
香港時間 : 2022222日 (週二) 19:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【抗疫支援】2外傭檢疫酒店改社區隔離　轉酒店房價差額由政府承擔

18:20 2022/02/22

分享：

政府公布，由3月1日起，所有來港外傭可於指定檢疫設施或檢疫酒店接受強制檢疫。另外，因有2間檢疫酒店將改為社區隔離設施，在3月1日前入住酒店並且仍在強制檢疫期的外傭，會改到另一間酒店接受檢疫，房價差額的費用將由政府承擔。

政府發言人表示，現時所有海外地區均為「A組指明地區」，所有由海外抵港的人士均需接受相同檢疫安排。因此，由3月1日起，所有新來港的外傭亦可於指定檢疫設施，包括青衣華逸酒店、香港沙田萬怡酒店、位於九龍城的奧斯酒店，或在44間指定檢疫酒店接受14天強制檢疫。

另一方面，政府亦決定把原定為外傭指定檢疫設施的麗豪航天城酒店及富薈馬頭圍酒店，改為社區隔離設施，供新冠病毒檢測結果呈陽性但徵狀輕微或無病徵的人士入住。基於以上原因，政府會安排正入住以上兩間酒店的外傭，轉到香港沙田萬怡酒店繼續檢疫。而相關酒店則會聯絡僱主或職業介紹所，安排退款及收取款項的事宜，任何房價差額會由政府承擔。

不過，如果外傭的強制檢疫令註明在2月24日前完成檢疫，會繼續在麗豪航天城酒店完成檢疫。

資料顯示，香港沙田萬怡酒店的檢疫住宿費用包括三餐膳食及所有費用，每天收費650元，在3月8日或以後入住則需要每天收費850元。至於麗豪航天城酒店及富薈馬頭圍酒店，每天收費750元。

政府規定，從指明地區來港工作的外籍人士及外傭，抵港後必需在指定地點接受為期14天的強制檢疫，並需進行檢測，獲得陰性檢測結果後，外傭便可離開酒店，進行7天自行居家監察。

    點擊圖片放大

 

責任編輯：李伊洛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【抗疫外賣】悅來酒店點心及西式外賣套餐　每客價錢由58元起
今日
【抗疫外賣】悅來酒店點心及西式外賣套餐　每客價錢由58元起
【消費優惠】M.A.C消費憑優惠碼減高達$280　網購買滿指定金額送禮品
今日
【消費優惠】M.A.C消費憑優惠碼減高達$280　網購買滿指定金額送禮品
【消費優惠】CAREWE網店快速檢測套裝優惠　買20盒平均每盒低至$66
今日
【消費優惠】CAREWE網店快速檢測套裝優惠　買20盒平均每盒低至$66
【防疫優惠】新地3大商場推外賣及購物優惠　合共送出逾200萬元消費贈券
2022/02/21
【防疫優惠】新地3大商場推外賣及購物優惠　合共送出逾200萬元消費贈券
【消費優惠】Michael Kors網店低至17折　銀包手袋激減最平$312
2022/02/21
【消費優惠】Michael Kors網店低至17折　銀包手袋激減最平$312
著數優惠 外傭 香港

上一篇文章

【抗疫基金】短暫失業人士1萬元援助金有咩申請條件？　長期失業／無MPF都可以攞？

下一篇文章

【人民幣定存】1年人幣定存大檢閱　2銀行年息高見2.8厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【活期存款】虛銀Mox減活期利率　首25萬存款減至0.3厘息
【活期存款】虛銀Mox減活期利率　首25萬存款減至0.3厘息
【名品攻略】LV全球產品加價　6款保值手袋　呢個款式加幅達34%
【名品攻略】LV全球產品加價　6款保值手袋　呢個款式加幅達34%
【快速測試】第5波疫情嚴峻　快速測試套裝價錢比較　最平67.5元一次
【快速測試】第5波疫情嚴峻　快速測試套裝價錢比較　最平67.5元一次
【元宇宙】迪士尼設新團隊進軍元宇宙　連結虛擬現實世界冀創新故事體驗
【元宇宙】迪士尼設新團隊進軍元宇宙　連結虛擬現實世界冀創新故事體驗
【綠色債券】零售綠債銀行券商認購優惠一覽　邊間提供11免仲送股份？
【綠色債券】零售綠債銀行券商認購優惠一覽　邊間提供11免仲送股份？
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2022年2月7日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2022年2月7日）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款