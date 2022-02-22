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【抗疫基金】短暫失業人士1萬元援助金有咩申請條件？　長期失業／無MPF都可以攞？

18:50 2022/02/22

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政府統計處公布本港去年11月至今年1月的失業率，季節性調整後失業率為3.9%，就業不足率上升0.1%。受疫情惡化影響，餐飲服務活動業及藝術、娛樂及康樂活動業失業率有上升趨勢，行業活動受阻，員工無飯開。有見及此，政府早前宣布推出第六輪防疫抗疫基金，首次為短暫失業人士提供的1次性1萬元現金援助。究竟申請有甚麼條件？幾時可以申請？長期失業又是否可受惠？

【政府開放7間指定診所供新冠輕症病患者求診 求診前先問自己2問題：按此

申請資格

1. 自第五波疫情以來暫時失業
2. 申請時失業至少一個月
3. 失業前月薪不超過3萬元的全職或兼職人士
4. 沒有領取綜合社會保障援助
5. 沒有受惠於第六輪基金下的其他措施

申請及發放資助日期

3月中至3月底可申請，申請期為期約3個星期，可透過網上或地區中心遞交表格申請，預計4月份發放首批資助。

申請所需證明文件

只要求申請人提供必要資料，例如身份證、聯絡方法、失業證明及銀行戶口等。

審核資格

政府主要會根據強積金戶口的資料審核申請資格。為防被濫用，政府會制定保障措施，例如要求申請人就其就業情況作出聲明，以及在發放援助後進行抽查。

■呢4類人又合唔合資格申請？■

    點擊圖片放大
    +2

 

責任編輯：嚴熹曼

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防疫抗疫基金 就業 失業 香港 失業率

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