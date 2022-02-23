170萬新SUV馬力達550匹　Jaguar F-Pace SVR

一部最大馬力達到550匹的SUV，大家自然都會期望它有着超級跑車般的表現。但積架（Jaguar）的F-Pace SVR對這550匹力量的演繹手法很有趣，能跑得來，卻依然有着英國紳士那種斯文內斂。

從歷史看，積架可說是家非常着重賽車運動的車廠。80年代的A組房車賽，它們有暱稱「大貓」的XJS雙門房車；在C組耐力賽，它們有多屆世界原型車錦標賽（WSC）和勒芒24小時耐力賽冠軍XJR系列。踏入本世紀，則有並非使用積架引擎的Jaguar F1車隊，以及現時的電動方程式車隊，因此由積架推出超強型號F-Pace SVR，絕對合情合理。

▲ 積架F-Pace SVR馬力高達550匹，跑得之餘仍有着英國紳士般斯文內斂。

▲ 積架F-Pace SVR馬力高達550匹，跑得之餘仍有着英國紳士般斯文內斂。

賽車血脈

無錯，F-Pace SVR並非全新車系，眼前的只是中期轉款版本，主要是將那個設計過時的控制台換走了，換上10.25吋全數碼錶板，另外中控台上又加入了名為Pivi Pro的11.4吋觸控式視訊娛樂系統屏幕，令整體裝潢更合乎新世代需要。

至於動力上，車輛則繼續使用一副5.0公升V8汽缸超級增壓引擎，最大馬力550PS/6,250-6,500rpm，在追求引擎微細化的大趨勢下，這也可說是個「逆流」的力量裝置。

▲ 5.0公升V8超級增壓器引擎，來到現在已變得愈來愈少見。

▲ 超大型車頭進風口，確保引擎得到足夠的散熱效果。

廠方資料顯示，F-Pace SVR由0至100km/h加速時間僅4秒，是個不慢的數值，可是坐在車輛駕駛席上，即使以「地板油」方式加速，也感覺不到很強烈的推背感。一來車輛淨重達2,133公斤，加速時有明顯惰性；二來車廂隔音水平極佳，就算車輛在急速飛馳，車廂內仍是個甚為寧靜的空間，變相淡化了速度感。

▲ 直徑 22 吋的5幅式鍛造輪圈配倍耐力P Zero輪胎，是個漂亮且有助提升行車表現的組合。

英國特色

我們試過將車輛設定在引擎、波箱、轉向和懸掛反應較運動化的Dynamic模式，然後在狹窄的畢拉山路上來回快跑，懸掛完全沒有過硬的情況，反而一直提供極佳吸震效果，絕對是個偏向舒適平順的設定。

▲ 車廂由紅色皮革配黑色麖皮及鋁合金飾件組成，高貴不庸俗。

▲ 車身外的多個鏡頭，能為車輛構建出實時3D影像效果。

如果你要買一部跑車感更強烈的同級SUV，保時捷Macan Turbo、平治AMG GLC 63等型號會是更佳選擇。積架工程師想做的，就是調校出一部平衡度更高，能同時討好駕駛者及全車乘客的強化版SUV。簡單來說就是部很英國、很積架的550匹SUV，速度凌厲得來，仍要保持一份斯文格調，就像占士邦那樣，就算身手不凡，執行任務出生入死時，始終要穿西裝打領帶才可。

▲ 車尾的四出式死氣喉，令F-Pace SVR時刻也有着雄壯的排氣聲。

▲ 由於用了摩擦力較強的麖皮，就算高速轉向時，後座乘客也能緊緊依附在座椅上。

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規格表

售價：$1,698,000起

車型：5門5座位SUV

引擎：5.0公升V8汽缸配超級增壓器

最大馬力：550PS / 6,250-6,500rpm

峰值扭力：71.38kgm / 3,500-5,000rpm

驅動形式：前置引擎，四輪驅動，8前速自排

懸掛：前～雙願骨／後～多連桿

制動：前／後～通風碟

車身長X闊X高：4,762 X 2,071 X 1,670mm

前/後輪軸距：2,874mm

輪胎：前～265/40ZR22／後～295/35ZR22

車輛淨重：2,133公斤

0-100km/h加速：4秒

極速：286km/h

平均耗油量：12.2L / 100km

查詢：Jaguar HK（2821 7147）