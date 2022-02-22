西貢實試52萬平治新混能　Mercedes-Benz C 200 Saloon

▲ 記者西貢實試52萬平治新混能Mercedes-Benz C 200 Saloon。

相信很多人都會問：「用52萬港元去買一部1.5公升的4門房車，值得嗎？」在試過新款平治C 200後，可以肯定地告訴大家，這是一部或者會買貴，卻絕不會買錯的4門房車。

在微細化引擎大趨勢下，以低排氣量渦輪增壓內燃機再配以Hybrid電力混能系統，已成為新款汽車的主流組合。全新一代的平治C 200，有Saloon 4門房車和Estate 5門旅行車兩種車型，動力同樣來自編號M 254的1.5公升直4 Turbo引擎，最大馬力204ps，峰值扭力30.6kgm，輸出水平跟大部分兩公升級歐洲房車完全睇齊。

▲ 全新一代平治C 200，設有Saloon 4門房車和Estate 5門旅行車兩種車型。

▲ 全新一代平治C 200，設有Saloon 4門房車和Estate 5門旅行車兩種車型。

F1引擎技術

而其整合式起動/交流發電機（ISG）的第二代輕混能48V電力系統，還會提供額外20ps及20.4kgm力量，所有動力會透過9G-TRONIC波箱傳送至後輪。這副M 254引擎，內裏起用了NANOSLIDE汽缸塗層技術，令引擎運轉阻力大幅降低。至於它的分段式渦輪增壓器，則是車廠研發部跟Mercedes-AMG Petronas一級方程式車隊合作下的成果，令渦輪扇葉在更短時間內啟動，完全沒有渦輪遲滯反應。

▲ 嶄新的1.5公升引擎配Hybrid電力系統，力量輸出足夠有餘。

▲ 車頭的前懸部分極為短小，大大增加操控靈活性。

畢竟排氣量只有1.5公升，開着這部C 200 4門房車作加速，引擎轉數上升速度會較兩公升引擎爽快。而整體引擎噪音水平仍然極低，從西貢南邊圍迴旋處往新西貢公路上斜，右腳綫性地往油門踏板施壓，車輛完全不會有任何乏力感覺。同時整個混能系統的運作極為暢順，在車廂內的乘客難以察覺電力系統何時在放電，何時在回收動能，為電池儲電。

▲ 在全數碼儀錶組合下，行車時的實時資訊變得更加豐富。

▲ 新款C-Class的飾板設計，豪華氣派直逼同廠的E-Class。

循正確方向走

明顯地，平治車廠的研發部為新款C-Class選擇了一個很合理的發展道路，不必為車輛追求過大的力量輸出，寧願將更多資源投放在低耗、減排和降噪等方向上，令C 200 Saloon的平均耗油量低至6.2L/100km。

▲ 駕駛艙設計以司機為依歸，儀錶板和中央顯示屏幕均稍為傾向司機6度。

▲ 平治的LED HIGH PERFORMANCE頭燈組，在香港這個光污染極度嚴重的城市中，完全是大材小用。

同時新款C 200的操控反應，靈敏而自然。在試車過程中，筆者特意選擇於一段山路，坐在後座作乘客，並要求隨行代理職員在合法速度下開快一點，期間就算一邊坐車一邊用手機覆電郵，也完全沒有任何暈眩感，只是有點昏昏欲睡，因為乘坐感實在舒適，後座空間亦頗為充足，作為乘客而想呼呼大睡，也是很自然的事。

▲ 門壁的綫條和用色組合，可謂大膽而漂亮。

▲ 新車的車廂增大了，空間運用亦更加高明，令後座乘客有着甚為充裕的位置。

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規格表

售價：$519,000起

車型：4門5座位房車

引擎：1,496c.c.直4 Turbo + 48V電力系統

馬力：204ps / 5,800-6,100rpm

扭力：30.6kgm / 1,800-4,000rpm

摩打輸出：20ps / 20.4kgm

傳動：前置引擎、後驅、9前速自動波

懸掛：前～四連桿／後～多連桿

車身：4,751 X 1,820 X 1,438mm

輪軸距：2,865mm

平均耗油量：6.2至6.6L/100km

0-100km/h加速：7.3秒

極速：246km/h

查詢：仁孚行（2504 6140）