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【投資有道】80後美女股神成功之道靠「博盡」

個人增值 15:10 2022/02/25

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香港人最愛返工，相信大家都不會質疑。被稱為「美女股神」的王雅媛4年前於中大金融學系讀書，當年她參加了由7間大學合辦的中港大學生模擬投資比賽，將100萬本金投資股票，變成了2,000萬元，她因而贏得冠軍兼成為「學界股神」。這位「女股神」可以如此出息，到底是什麼原因呢？

王雅媛大學畢業後，隨即加入證券公司工作，再升為聯席董事，負責向大客提供投資意見和落盤。她當年帶著數十萬元生活費，從上海來港讀書，因此有比一般香港學生不一樣的勇氣，更願意嘗試。她表示，因為當年見股市旺，於是投身股海，一開始她只是抽新股，有賺就放。經過密集式抽新股，她的收入已多過其他做兼職的同學。

【80後夫婦月入逾11萬擁2物業 :按此

從不會定止蝕價

不少成功在股海賺錢的人，總會教導買股票一定要定止蝕價，但這位80後「女股神」卻明言自己從不會定止蝕價，並指「風險愈大，賺錢機會愈高」，不過大前提是以閒錢投資，即使股價暫時跌到谷底，亦總有回升的一天。王雅媛以這套方法投資，賺得一筆可觀的金額，更有能力以數萬元租住西九龍豪宅逾千呎海景單位。

對於香港學生未能如她般成功，王雅媛認為香港青年太安於打一份穩定的工作，若不接受高風險投資，就不要想成為百萬富翁。她慨歎，身邊有不少朋輩都是不願接觸世界，從沒思考如何錢搵錢，故鼓勵年青人應該要趁後生了解多些行業、認識不同的人，才可增加投資獲利的機會。

不過並非每一個人都適合這個投資方式，讀者們要因應個人的能力及風險承受力，作出適合個人的投資方法。

 

責任編輯：陳玉蓮

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