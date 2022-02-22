【虛擬銀行】Mox「迎新禮品體驗」憑甚麼贏晒全行？　申請即批即出即用即賺點做到？

當大家以為虛銀已經上夠客，會將工作重點由「吸客」轉為「搵錢」之時，2022年又有返幾間虛銀派錢吸客，仲要食住疫情嘅主題，大推同外賣、網購、宅經濟有關嘅迎新優惠。

例如Mox最近就玩全新客戶用優惠碼「HUNGRYMOX」 開戶並申請Mox Credit，成功開戶當日起計30日內再用Mox Credit喺指定外賣平台同超市消費500元就有500元回贈，都幾闊綽喎！優惠玩到今年3月尾，仲有玩之前自己研究返啲條款及細則喇。

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今日唔係想講派錢嘅，而係Mox「玩迎新」真係各銀行暫時都望塵莫及。

其實信用卡「玩迎新」真係唔係咩新鮮事，不過搞咗咁多年，傳統上信用卡「玩迎新」仍然存在住4大痛點，分別係：1)申請唔係即刻批核、2)過程仲要麻麻煩煩、3)批核完又要等張卡到，隨時仲要我去分行攞、4)張卡到又要我手動入落Google Pay／Apply Pay，結論係我咁貪小便宜都廢事煩，專心啲睇吓手頭上嘅卡有咩特選優惠好過啦。

Mox「玩迎新」有咩咁勁呢？一切都同STP呢3隻英文字母有關，今日就同大家分析吓呢個案例喇。

STP — Straight Through Processing，即係全自動不經人手咯！

當大家以為銀行啲系統個個都好先進嘅時候，呢個只係大家嘅錯覺。就算每個系統獨立嚟睇都好先進，但係各系統之間都可能係無溝通，每次由一個系統去另一個系統都可能要人手干預，所以我最近去某間綠色銀行開戶開咗個半鐘咯！

咁點樣可以令客戶體驗好啲呢？答案就係令各系統可以互相溝通，無論係Happy flow定Unhappy flow都可以好好交接，可以全自動不經人手咁完成整件事，咁客人就最開心喇！

呢個「令各系統可以互相溝通」嘅工作行內就叫做Straight Through Processing簡稱STP喇。

而我頭先話Mox「玩迎新」係冠絕群雄，因為佢個STP未免做得太徹底，令大家可以即申請、即批、即用、即賺喇！

STP — Straight Through Processing，即係即申請、即批、即出、即用、即賺咯！

Mox喺整個STP上面係做得非常徹底的，所以先可以做到10分鐘前睇到迎新優惠、10分鐘後已經完成迎新任務、再過一陣foodpanda就送到屋企門口。

一步步同大家講呢個申請、批核、出卡、消費、用餐五步曲啦。首先開戶Mox當然同一眾VB一樣係快至5分鐘搞掂，大部分傳統銀行其實都未做到架。

Mox Credit嘅批核同出卡當然都係STP搞掂，少過5分鐘就可以出到電子卡，再可以順手加埋落Apple Pay同Google Pay，咁就可以即時消費，呢個喺早前專欄已經詳細寫過，用返當時嘅文字，Mox Credit的確係「香港信用卡市場喺『申請之快速』同埋『使用之流暢』訂立咗一個新嘅標準」。

咁既然咁流暢，賺迎新當然就無難度啦。

其實呢個「批核、出卡、消費」嘅STP一樣非常唔簡單㗎，要先喺Front end同CIF（Customer Information File）攞大家嘅個人資料，問TU（信貸資料庫）攞報告，中間做一堆認證同數據傳輸，攞完報告要識得不經人手閱讀，擷取有用嘅資料，再倒入Credit model，連埋其他資料一併做批核，如果批核成功，再要定信貸額，再通知發卡系統先出電子卡，即時畀大家加入Apple Pay或Google Pay，仲要通知計帳系統畀大家即時消費，再通知打卡系統做打卡，等大家之後可以用實體卡消費！

係咪睇到頭都暈呢？中間真係好多好多個系統要做嘢，中間一步都不能錯先可以做到Straight through㗎！背後Bank worker做咗好多嘢，先可以令大家10分鐘前睇到迎新優惠、10分鐘後已經完成迎新任務、再過一陣foodpanda就送到屋企門口喇。

現有客戶又有咩着數呢？

而現有客戶就唔使太失望嘅，銀行始終唔係善堂，着數不能攞到盡。最近現有客戶玩緊星期五、六、日用Mox Credit喺foodpanda指定餐廳，運費前消費滿300元就有65元回贈，小小心意一樣玩到3月尾，仲可以串燒埋5%現金回贈一齊玩，大家記住留意啲每月使用上限、回贈上限、同埋要用專屬優惠碼「MOX65」喇。

點解Mox會係全港「迎新禮品體驗」做得最好嘅銀行呢？一齊講講STP嘅重要性喇！

今篇同大家講咗STP點樣有效促進整個客戶體驗，以Mox嚟講，喺開戶、申請、批核、出卡、消費都可以做到咁流暢之下，要賺嗰500元外賣平台或超市回贈，都應該係香港最易了吧？最新消息係除咗foodpanda，連戶戶送Deliveroo都有Mox Credit 5% CashBack回贈，優惠期就去到今年4月尾。

講起STP，都可以話係虛銀優勢，一來既然係全新銀行、全新系統，無理由唔做好佢、仲要請一班同事返嚟手動接駁系統咁傻吧；二來做STP對已經用人手處理緊個流程嘅銀行嚟講，係一件吃力不討好嘅事，造價昂貴之餘，就算可以慳咗人手，已經做緊呢隻Job嘅同事又要點處理呢？

大家唔好笑，我自己就做過一隻Project，前端又AI又Blockchain，後台竟然係出一個e-mail，然後由後勤同事手動入返啲資料去另一個系統，我哋自己都笑係HSTP — Human Straight Through Process咯。

最近疫情又反覆咗，大家Stay safe之餘，盡可能都Stay at home啦。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (161) — 點解 Mox 會係全港「迎新禮品體驗」做得最好既銀行呢？一齊講講 STP 既重要性喇！】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

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