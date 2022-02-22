【抗疫支援】宏利再推出延伸保障　並捐贈1000份快速測試劑

新冠肺炎疫情確診數字連日來不跌反升，宏利先後為客戶提供多重保障，繼早前延續「接種疫苗副作用特別保障」措施後，宏利宣布再推延伸保障。另外，宏利亦宣布會立即透過基督教家庭服務中心，向有即時需要的東九龍基層家庭捐贈1000份新冠病毒快速測試劑。

由即日起至2022年6月30日，合資格的個人及團體醫療住院保單客戶可享以下共3項保障。

1. 「入住指定社區治療設施」接受相關治療之保障

如受保客戶不幸確診2019冠狀病毒病，並於在2022年6月30日或之前入住指定社區治療設施接受相關治療，宏利將提供入住政府醫院普通病房之住院現金或每天現金保障。

2. 「2019冠狀病毒病」測試費用保障

如受保客戶應醫院或日間手術中心之要求，並獲得主診醫生建議，在香港住院或接受日間手術（「醫療服務」）前72小時內於香港特區政府認可的化驗所進行測試，宏利將包括有關測試費用作保單內的醫院雜費或雜項開支賠償，每次賠償限額最高為2,500元，就每項「醫療服務」最多賠償1次。

3. 「接種疫苗副作用免費保障」

如受保客戶在接種疫苗出現不良反應後30日內，不幸因不良反應或其併發症於香港或澳門身故，將獲得20萬港元的恩恤身故保障。

【宏利延長疫苗副作用免費保障至6月30日 客戶毋須登記即可享：按此】

責任編輯：區祖飛

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