【A股分析】施羅德：政策左右A股投資情緒　房地產投資放緩情況料持續

施羅德投資亞洲股票產品團隊發表對A股的最新看法，指由於美國聯儲局取態較預期強硬，中國進一步放寬貨幣政策的空間似乎將相對受限，以致中國在岸股票市場於今年1月呈震盪格局。雖然中國已進行減息，但相關舉動亦屬投資者意料中事，因此對疲弱的投資情緒並未起到太大的提振作用。

A股投資情緒仍受疫情影響

在美國縮表步伐較預期快的情況下，施羅德指，市場資金有從增長股轉向價值股或高收益股的現象。向價值股及高收益股傾斜的滬深300指數跑贏了滬深500和滬深100指數。就行業細分的話，表現最好的三個板塊是金融、房地產和電訊，而表現最差的則是保健、資訊科技和公用行業。

近日中國A股回調的主要原因是內地房地產行業去槓桿化持續，加上聯儲局較近期表明很可能將以更快和更大幅度加息，市場憂慮國內生產總值或將進一步下行，整體投資情緒亦受到中國當地的新冠疫情所影響。

在政策支持下傳統基建股或有增長

施羅德投資亞洲股票產品團隊認為，未來市場仍然期望內地央行釋出更有力的貨幣政策或財政政策訊號，這將是改善內地股市投資情緒的關鍵。當中，緊縮財政政策回調、貨幣政策進一步放寬、信貸回復增長，以及放寬行內監管對市場情緒或可起到顯著的提振作用。

惟鑑於監管方面存在不明朗因素，而且發展速度迅速，團隊對最受影響的板塊持審慎態度，將物色並增持個別具質素但被超賣的企業。

施羅德相信，內地市場能否於今年向上發展將主要取決於中國是否將重新開放市場，這將支撐消費的復甦。隨着工業活動逐步回復正常，以及全球供應鏈狀況改善，中下游企業的邊際利潤壓力相信可得到紓緩，生產物價指數（PPI）亦可望於來年見頂。預料新基建及綠色投資將是引領增長的重點領域。在更多有利的財政政策支持下，傳統基建投資或可迎來溫和增長。然而，房地產投資放緩的情況預料將會持續。

【報告：內地上市公司ESG披露水平逐年提升 邊隻A股ESG ETF成立以來升13%？：按此】

責任編輯：鄭樂怡

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