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【NFT】明星效應非穩賺！　首發交易混亂惹不滿　陳冠希NFT拍賣跌破發行價

個人增值 17:10 2022/02/22

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【NFT】明星效應非穩賺！　首發交易混亂惹不滿　陳冠希NFT拍賣跌破發行價

近年不少明星參與NFT投資熱潮，不少作品發行後升價數十倍，但明星出品也不代表有價有市。陳冠希NFT項目2426C早前推出的首個NFT系列，由8個不同界別的創作者合作推出總計8888個NFT，鑄造及交易過程出現事故引起爭議，不少買家選擇拋售存貨，拍賣底價更低於發行價30%。

【冬奧吉祥物冰墩墩虛擬盲盒3小時售罄 滑雪造型心口針炒至過萬元一物難求：按此

陳冠希NFT項目2426C早前推出的首個NFT系列《NVLPE Series Collection 01》，由8個不同界別的創作者合作推出一個總計有8888個NFT的系列，而每枚NFT售價為0.1888以太幣（ETH），以當日滙價計算，即約4,600港元。但開售當日，鑄造（即購買第一手NFT）及交易過程出現事故，引起買家不滿。

事前有買家預計鑄造後轉手可望獲10倍以上利潤，但有不少買家表示付款後沒有收到官方的NFT，更有人在付款後15小時仍未收到NFT；另又有部分人只付一次交易金額，但卻收到多於一個NFT。交易過程問題多多，不少買家都表示對項目感到失望。

【花井祐介首個NFT系列首批全數售罄 最高成交價37萬升14倍：按此

為減少損失，有不少買家選擇拋售存貨，在NFT交易平台OpenSea可見，同系列的NFT項目「2426c TRENDY GANG SERIES01 featuring CLOT "SOULJAHZ"」的拍賣底價已跌破發行價，拍賣底價普遍為0.13枚以太幣（約2,546港元），較發行價低31%。

    點擊圖片放大

不過，當中亦有買家提出高於發行價5倍的價錢，即1.25以太幣，競爭同系列中的NFT作品。與此同時，亦有賣家訂立較高的拍賣底價，如3.20以太幣，惟未見有人出價。

投資明星出品的NFT作品，的確可搭到明星效應的順風車，名氣是有了但未必每款都能為投資者帶來可觀的回報。投資者購買NFT作品時，應衡量有關風險。

 

責任編輯：李瑩

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