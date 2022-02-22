  • 11°C
香港時間 : 2022222日 (週二) 13:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ESG】投資權衡ESG因素管理風險　展望未來趨勢及挑戰

博客 11:45 2022/02/22

分享：

【ESG】投資權衡ESG因素管理風險　展望未來趨勢及挑戰

疫情使金融市場的焦點從ESG（環境、社會及公司治理）風險管理轉移到全球可持續投資，例如有助「減碳」的電動車以及氫能、風能、太陽能，甚至核能等可再生能源企業和行業都值得密切關注。

隨着ESG概念的不斷發展和變化，要着重分析ESG因素的重要性，以及這些因素在未來ESG概念及金融市場中的變化和趨勢，對於企業長綫表現及未來投資方案調整舉足輕重。

【調查：7成新世代愛短炒勝長綫投資 冀退休投資增可持續成分：按此

評估ESG因素和方針的改變

隨着對ESG因素日益增加的興趣，投資者需要一種更好的方式來獲取對企業ESG績效的客觀評估，從而制訂相應的投資方案。這方面的發展可謂一日千里，只考慮價值已經成為過去式，目前學術理論和業界研究均顯示，ESG方案和因素對於提高實際回報和風險管理水平有很大幫助。

新聞對ESG的關注集中於環境方面，如碳排放和氣候問題，但在第26屆聯合國氣候變化大會後，國際期望資本市場在氣候轉變的未來上有更大貢獻。目前雖然大量資金流入以ESG為主題的資產，但大多數相關投資組合的往期業績較短，要判斷其表現仍言之過早。

    點擊圖片放大

然而，學術研究顯示，關注重大因素可以產生最大的收益。我們不必包羅所有大大小小的因素，只需集中關注對該行業和企業最重要的幾項。在投資領域，愈來愈多的人認為應該管理這些重大因素，這些因素至少包括企業需要制定量度標準、披露方式和進度展示方式。

當投資者買賣企業、增加或縮減其購買量，又或者訂定買入和止蝕價目標時，都會直接考慮這些重大因素。因此我們的主動式管理也不能忽略它們，會將企業對這些重要因素的披露、管理情況和進展納入考慮，也會思考我們如何推動企業做得更多。

【零售綠債銀行券商認購優惠一覽 邊間提供11免仲送股份？：按此

投資考慮ESG因素　處處是挑戰

資料披露方面存在多種方法和挑戰，包括投資經理如何使用資料，以及收集資料所需時間的相關權衡。許多研究顯示，不同的資料提供者不會對有關聯性的潛在投資進行資料評估，換言之，業界難以整合不同資料來源來讀取其共識。然而，經驗豐富的基金經理可以解讀不同資料來選擇證券和建構投資組合，以及全盤剖析企業目前和未來在ESG上發揮的影響力；事實上，了解企業如何幫助全球邁向可持續的未來，或許比其ESG標籤或評分更為重要。

另一個重要挑戰，就是在各個ESG因素之間作出平衡。要在某個ESG領域取得進展，難免要在其他方面付出代價。例如關閉燃煤電廠可協助實現減碳目標，但會使電廠人員失業；核電可提供零排放能源，但存在洩漏風險和核廢料積聚的問題。我們作為社會和資本市場的一份子，必須慎重考慮各方面的問題。

權衡這些輕重得失往往很複雜，但根據經驗，主動式管理有助帶來理想的投資成果。資產管理人不斷學習和進步，以更全面和完善的方式研究這些主題，不僅為實現客戶的目標，更為實現客戶滿意的業績表現。

 

同場加映：【ET財智Talk】中銀香港特約：虎進金來　虎年可持續發展投資機遇

＝＝＝＝＝
把握ESG投資機遇，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : Jake Walko 尚渤投資管理公司ESG投資和全球投資管理總監

欄名 : 市場尚論

最新專欄文章 更多

博客 - 【2022展望】從監管發掘中國市場2大機遇
2022/01/18
【2022展望】從監管發掘中國市場2大機遇
博客 - 【抗通脹】高通脹料於未來數年維持　配置多元資產組合應對風險
2021/12/07
【抗通脹】高通脹料於未來數年維持　配置多元資產組合應對風險
博客 - 【債市展望】美債收益率低　怎配置固定收益組合？　增新興市場資產可對冲風險
2021/11/02
【債市展望】美債收益率低　怎配置固定收益組合？　增新興市場資產可對冲風險
博客 - 【ESG】抓緊電動車機遇　兩因素支持長遠增長
2021/09/14
【ESG】抓緊電動車機遇　兩因素支持長遠增長
博客 - 【投資展望】新興市場疫後強勁復甦　長綫具吸引力
2021/08/18
【投資展望】新興市場疫後強勁復甦　長綫具吸引力
可持續投資 電動車 ESG 財富及資產管理 基金 氣候暖化 風險管理 行業

下一篇文章

【北京冬奧2022】中國冰雪運動漸普及　國產崛起挑戰國際品牌主導地位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

博客 - 【2022扣稅攻略】比較7款延期年金　邊隻回報率最高？
【2022扣稅攻略】比較7款延期年金　邊隻回報率最高？
博客 - 【數碼轉型】混合辦公模式普及化　虎年3大科技趨勢
【數碼轉型】混合辦公模式普及化　虎年3大科技趨勢
博客 - 【虛擬貨幣】首間銀行步入元宇宙　摩通虛擬世界設貴賓室
【虛擬貨幣】首間銀行步入元宇宙　摩通虛擬世界設貴賓室
博客 - 【保險保障】新冠肺炎免費額外保障比較　強制隔離都有得賠？確診最高一筆過賠18萬
【保險保障】新冠肺炎免費額外保障比較　強制隔離都有得賠？確診最高一筆過賠18萬
博客 - 【北京冬奧2022】中國冰雪運動漸普及　國產崛起挑戰國際品牌主導地位
【北京冬奧2022】中國冰雪運動漸普及　國產崛起挑戰國際品牌主導地位
博客 - 【美股分析】Nvidia績後如何部署？
【美股分析】Nvidia績後如何部署？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款