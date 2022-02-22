▲ 【ESG】投資權衡ESG因素管理風險 展望未來趨勢及挑戰

疫情使金融市場的焦點從ESG（環境、社會及公司治理）風險管理轉移到全球可持續投資，例如有助「減碳」的電動車以及氫能、風能、太陽能，甚至核能等可再生能源企業和行業都值得密切關注。

隨着ESG概念的不斷發展和變化，要着重分析ESG因素的重要性，以及這些因素在未來ESG概念及金融市場中的變化和趨勢，對於企業長綫表現及未來投資方案調整舉足輕重。

【調查：7成新世代愛短炒勝長綫投資 冀退休投資增可持續成分：按此】

評估ESG因素和方針的改變

隨着對ESG因素日益增加的興趣，投資者需要一種更好的方式來獲取對企業ESG績效的客觀評估，從而制訂相應的投資方案。這方面的發展可謂一日千里，只考慮價值已經成為過去式，目前學術理論和業界研究均顯示，ESG方案和因素對於提高實際回報和風險管理水平有很大幫助。

新聞對ESG的關注集中於環境方面，如碳排放和氣候問題，但在第26屆聯合國氣候變化大會後，國際期望資本市場在氣候轉變的未來上有更大貢獻。目前雖然大量資金流入以ESG為主題的資產，但大多數相關投資組合的往期業績較短，要判斷其表現仍言之過早。

▼ 點擊圖片放大

然而，學術研究顯示，關注重大因素可以產生最大的收益。我們不必包羅所有大大小小的因素，只需集中關注對該行業和企業最重要的幾項。在投資領域，愈來愈多的人認為應該管理這些重大因素，這些因素至少包括企業需要制定量度標準、披露方式和進度展示方式。

當投資者買賣企業、增加或縮減其購買量，又或者訂定買入和止蝕價目標時，都會直接考慮這些重大因素。因此我們的主動式管理也不能忽略它們，會將企業對這些重要因素的披露、管理情況和進展納入考慮，也會思考我們如何推動企業做得更多。

【零售綠債銀行券商認購優惠一覽 邊間提供11免仲送股份？：按此】

投資考慮ESG因素 處處是挑戰

資料披露方面存在多種方法和挑戰，包括投資經理如何使用資料，以及收集資料所需時間的相關權衡。許多研究顯示，不同的資料提供者不會對有關聯性的潛在投資進行資料評估，換言之，業界難以整合不同資料來源來讀取其共識。然而，經驗豐富的基金經理可以解讀不同資料來選擇證券和建構投資組合，以及全盤剖析企業目前和未來在ESG上發揮的影響力；事實上，了解企業如何幫助全球邁向可持續的未來，或許比其ESG標籤或評分更為重要。

另一個重要挑戰，就是在各個ESG因素之間作出平衡。要在某個ESG領域取得進展，難免要在其他方面付出代價。例如關閉燃煤電廠可協助實現減碳目標，但會使電廠人員失業；核電可提供零排放能源，但存在洩漏風險和核廢料積聚的問題。我們作為社會和資本市場的一份子，必須慎重考慮各方面的問題。

權衡這些輕重得失往往很複雜，但根據經驗，主動式管理有助帶來理想的投資成果。資產管理人不斷學習和進步，以更全面和完善的方式研究這些主題，不僅為實現客戶的目標，更為實現客戶滿意的業績表現。

同場加映：【ET財智Talk】中銀香港特約：虎進金來 虎年可持續發展投資機遇

＝＝＝＝＝

把握ESG投資機遇，立即免費下載《香港經濟日報》App