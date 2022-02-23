【消費優惠】Dan Ryan's堂食滿指定金額送沙朗牛扒　麥麥送滿$120送自動泡沫洗手液機套裝

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Dan Ryan's：堂食滿指定金額送沙朗牛扒

Dan Ryan's早前慶祝灣仔新店開幕，由即日起至2月26日推出新店堂食優惠，每日各限量20份：

消費滿250元即享免費兒童餐連飲品一份

消費滿500元即享免費炭烤8安士入口尖沙朗牛扒一份（原價298元）

優惠詳情

地址： 灣仔皇后大道東200號利東街地下G40號舖

▼ 點擊圖片放大

2. 麥當勞App：麥麥送滿$120送CENTRALIN自動泡沫洗手液機

由即日至2月27日，早上11時至晚上12時，用麥當勞App麥麥送優惠券買任何美食滿120元，即送CENTRALIN自動泡沫洗手液機+威露士泡沫殺菌潔手液專用補充裝200ml。

▼ 點擊圖片放大

下載麥當勞App

3. 一粥麵：130元3款美食

一粥麵推出130元3款美食優惠，包括鹽焗雞（半隻）、紅燒原隻豬手、時菜炒牛肉以及黃金皇子乳鴿，可選其中3款，款式輪流登場。

另外，手機點餐外賣自取滿100元更可享9折優惠。

▼ 點擊圖片放大

手機外賣自取

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經