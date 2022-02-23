【消費優惠】Dan Ryan's堂食滿指定金額送沙朗牛扒　麥麥送滿$120送自動泡沫洗手液機套裝

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【抗疫外賣】悅來酒店點心及西式外賣套餐 每客價錢由58元起
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. Dan Ryan's：堂食滿指定金額送沙朗牛扒
Dan Ryan's早前慶祝灣仔新店開幕，由即日起至2月26日推出新店堂食優惠，每日各限量20份：
地址： 灣仔皇后大道東200號利東街地下G40號舖
2. 麥當勞App：麥麥送滿$120送CENTRALIN自動泡沫洗手液機
由即日至2月27日，早上11時至晚上12時，用麥當勞App麥麥送優惠券買任何美食滿120元，即送CENTRALIN自動泡沫洗手液機+威露士泡沫殺菌潔手液專用補充裝200ml。
3. 一粥麵：130元3款美食
一粥麵推出130元3款美食優惠，包括鹽焗雞（半隻）、紅燒原隻豬手、時菜炒牛肉以及黃金皇子乳鴿，可選其中3款，款式輪流登場。
另外，手機點餐外賣自取滿100元更可享9折優惠。
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選