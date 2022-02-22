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【品味投資】麥卡倫史上最高年份威士忌　全球限量288瓶售價近百萬港元

個人增值 16:25 2022/02/22

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對於威士忌愛好者而言，必定認識著名蘇格蘭威士忌品牌麥卡倫（Macallan），而且他們都會喜歡欣賞年份高的酒，口感會愈香醇。麥卡倫2022年第一季發表品牌史上最高年份威士忌「The Reach 81年」，全球限量288瓶，不但外型精緻，以釀造超過80年以上的威士忌作招徠，相信更令人期待。

一瓶售97萬港元

據麥卡倫官方網頁指，「The Reach 81年」為單一麥芽威士忌，於1940年開始釀製，經歷了超過80年的時間，這一款威士忌不只回顧1940年，也歌頌麥卡倫自1824 年創立起便建立的傳統與傳承的價值。「The Reach 81年」威士忌全球限量288瓶，建議售價是12.5萬美元（約97萬港元）。

以3隻手象徵威士忌歲月

「The Reach 81年」除了盛裝在口吹玻璃酒瓶中外，亦用上由蘇格蘭雕塑家Saskia Robinson創造的3隻銅雕手高舉著。網站指，每1隻手都代表孕育這款威士忌的重要推手，以及自1940年至今往後的麥卡倫傳統。

一隻手代表麥卡倫前董事長Allan Shiach，其祖父是這款酒填裝入桶時的酒廠負責人；第二隻手歌頌1940年時的酒廠工人，他們將熱忱灌注在這款酒中；現今的麥卡倫釀酒大師Kirsteen Campbell是第三隻手的致敬對象，是她拍板決定在此刻與世界分享這款佳釀，為這份遺緒完成了最後一塊拼圖。

麥卡倫網站形容「The Reach 81年」集合了美酒、玻璃、青銅與木材4大元素的手工製作逸品置放在一個特殊設計的木櫃中。

■「The Reach 81年」瓶身設計■

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責任編輯：區祖飛

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欄名 : 品味投資

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