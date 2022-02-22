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【抗疫支援】香港人壽送100份「抗疫背包」　成功登記享強制檢疫現金及保費折扣等

個人增值 13:35 2022/02/22

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近日新冠肺炎疫情反覆，大家更有可能隨時須接受強制檢疫，社會大眾難免對個人健康和生活轉變感到擔憂。香港人壽現免費送出100份「抗疫背包」，包括強制檢疫現金資助、免費住院現金保障、MediEasy門診服務、自願醫保計劃保費折扣優惠及「齊心抗疫獎勵」保費折扣優惠券，每份「抗疫背包」價值高達8,800元。

成功登記香港人壽「抗疫背包」之人士，於保障期內可享以下保障及優惠：

一、強制檢疫現金資助

成功登記人士於保障期之起始日起3日後因衞生署衛生防護中心要求而須進行強制檢疫，可獲一次性強制檢疫現金資助1,000元。

二、免費住院現金保障

於保障期內，成功登記人士因確診患上2019冠狀病毒病（COVID-19）而在香港住院，每一留院日可獲1,200元，最高賠償金額為6,000元。

三、MediEasy門診服務

可享MediEasy門診服務之登記名額乙個，價值800元。成功登記MediEasy門診服務後，可透過此服務於6個月內在指定的醫療網絡，以優惠價尊享無限次全面醫療服務，涵蓋普通科、專科、中醫、脊醫、物理治療及牙科等。

四、自願醫保計劃保費折扣優惠

網上投保「摯健樂」醫療計劃，基本可享70%首年保費折扣優惠，及30%第二年保費折扣優惠。

五、「齊心抗疫獎勵」保費折扣優惠券(價值港元 1,000)

成功登記「抗疫背包」後，成功登記人士可享「齊心抗疫獎勵」保費折扣優惠券1張，優惠劵可以轉讓。已於香港完成接種3劑新冠疫苗之人士，或其18歲以下之子女已於香港完成接種最少1劑新冠疫苗之人士，可憑「齊心抗疫獎勵」保費折扣優惠券獲1,000港元或125美元之保費折扣，適用於香港人壽之委任持牌保險代理機構之分行購買指定的合資格人壽保險產品。

登記詳情

香港人壽網頁之「抗疫背包」活動網頁將於今日下午4時開始接受登記，推廣期至2022年3月27日。成功登記之人士將獲得香港人壽發出之確認電郵，而「抗疫背包」之保障期將由登記日起至2022年3月31日止。

申請條件

1. 於登記日期年齡介乎18至65歲(年齡須為足歲數)；
2. 現居於香港特別行政區（「香港」）並於登記日期持有有效香港身份證；及
3. 於推廣期內成功於香港人壽網站登記「抗疫背包」，而整個登記過程必須於香港境內進行。

需注意每名合資格參加者不可登記或享有「抗疫背包」多於一次。如果合資格參加者曾經進行重複登記，保障期將會根據最早登記日期而釐定。

 

責任編輯：陳玉蓮

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