  • 12°C
香港時間 : 2022222日 (週二) 19:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【居屋2022】居屋2022本周五起接受申請（附費用及申請詳情）

個人增值 18:10 2022/02/22

分享：

香港要有一個安樂窩不容易，所以每年的居屋申請都很多人申請，申請前先了解清楚申請詳情，避免錯過申請日期，了解申請方法很重要。

申請日期及費用

房委會較早前宣布，新一期「居屋2022」及「白居二2022」將於2月25日起接受申請。預計兩項計劃將在第二季進行攪珠，並在同年第四季，「居屋2022」開始選樓，及向「白居二2022」合資格申請者發出批准信。「居屋2022」及「白居二2022」的申請費分別為250元及210元；同時申請兩者則為460元。

網上申請

除接受親身遞交或郵寄紙本表格申請外，亦提供網上申請服務，包括電子申請、電子支付及電子通知。「居屋2022」亦將維持綠表申請者保留申請的安排；在此安排下，居屋綠表申請者可選擇參加下一次資助出售單位銷售計劃而毋須重新遞交申請和繳付申請費。

「白居二2022」將與「居屋2022」一併推出。兩項計劃繼續使用同一份申請表。申請者可選擇申請居屋、「白居二」或同時選擇兩者。兩項計劃會分別進行攪珠，以決定「居屋2022」的選樓優先次序和「白居二2022」的配額分配。

 

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文
財務自由 居屋 經濟 退休 房委會 銷售 配額 白居二 電子支付

上一篇文章

一年人幣定存比較　邊間銀行年息達2.8厘？

下一篇文章

【NFT】明星效應非穩賺！　首發交易混亂惹不滿　陳冠希NFT拍賣跌破發行價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ET財智Talk】中銀香港特約：虎進金來　虎年可持續發展投資機遇（立即收看）
【ET財智Talk】中銀香港特約：虎進金來　虎年可持續發展投資機遇（立即收看）
【Omicron病徵】咳嗽流鼻水是否已中招？　分辦新冠病毒與感冒有法！
【Omicron病徵】咳嗽流鼻水是否已中招？　分辦新冠病毒與感冒有法！
【強制檢測】排隊做強檢動輒幾個鐘　網民呻要請大假　年假「凍過水」
【強制檢測】排隊做強檢動輒幾個鐘　網民呻要請大假　年假「凍過水」
【財政預算案2022】調查：逾7成受訪者認為應派現金而非消費券　近半建議派1萬元
【財政預算案2022】調查：逾7成受訪者認為應派現金而非消費券　近半建議派1萬元
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
今日理財筆記 - 財政預算案星期三出爐　市民最想增加邊項派糖措施？
財政預算案星期三出爐　市民最想增加邊項派糖措施？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款