【居屋2022】居屋2022本周五起接受申請（附費用及申請詳情）

香港要有一個安樂窩不容易，所以每年的居屋申請都很多人申請，申請前先了解清楚申請詳情，避免錯過申請日期，了解申請方法很重要。

申請日期及費用

房委會較早前宣布，新一期「居屋2022」及「白居二2022」將於2月25日起接受申請。預計兩項計劃將在第二季進行攪珠，並在同年第四季，「居屋2022」開始選樓，及向「白居二2022」合資格申請者發出批准信。「居屋2022」及「白居二2022」的申請費分別為250元及210元；同時申請兩者則為460元。

網上申請

除接受親身遞交或郵寄紙本表格申請外，亦提供網上申請服務，包括電子申請、電子支付及電子通知。「居屋2022」亦將維持綠表申請者保留申請的安排；在此安排下，居屋綠表申請者可選擇參加下一次資助出售單位銷售計劃而毋須重新遞交申請和繳付申請費。

「白居二2022」將與「居屋2022」一併推出。兩項計劃繼續使用同一份申請表。申請者可選擇申請居屋、「白居二」或同時選擇兩者。兩項計劃會分別進行攪珠，以決定「居屋2022」的選樓優先次序和「白居二2022」的配額分配。

責任編輯：陳玉蓮

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