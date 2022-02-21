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【防疫優惠】新地3大商場推外賣及購物優惠　合共送出逾200萬元消費贈券

精明消費 17:55 2022/02/21

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疫情肆虐下，新鴻基地產旗下旺角MOKO新世紀廣場、葵芳新都會廣場以及元朗YOHO MALL形點加强了防疫措施，三大商場更於3月推出連串優惠，合共送出總值超過200萬元的消費贈券。商場更推出外賣自取加碼優惠，手機落單享高達7折優惠，於6時後滿指定消費額外獲賞一田20元禮券。

由2月24日起，顧客於三大商場內以即日電子貨幣任何消費滿100元，即可享有全日1小時免費泊車。同時，即日起以The Point積分可換領外賣自取折扣劵，外賣可享高達8折優惠，於6時後滿指定消費更額外獲賞一田20元禮券；而The Point會員更可利用「新地商場」手機應用程式落單，輸入指定商場的「外賣自取優惠碼」，全單最多可即減120元，享高達7折優惠。

另外，三大商場將於3月齊推期間限定的購物優惠，送出總值逾200萬「衣‧食‧住‧行」消費贈券。The Point會員凡以即日電子貨幣消費滿指定金額，可享高達1,150元贈券，兼賺取積分。

    點擊圖片放大

三大商場將向醫護及抗疫人員送上一田禮券，合資格人士只需2月24日起於The Point手機應用程式預約，並在指定日期到場內出示工作證明即可領取。首階段每個商場名額共1,000個，換完即止。此外，MOKO新世紀廣場更特別為每位醫護及抗疫人員加送100元健康抗疫禮券，可於場內的健康產品商戶以優惠價購入心水產品。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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