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【最好客城市】2022年全球最好客城市及地區排名　3個亞洲城市上榜

精明消費 16:10 2022/02/23

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不時會聽到「台灣最美麗的風景是人」這句話，稱讚當地人熱情好客。旅遊平台Booking.com根據超過2.32億則經過驗證的真實旅客評語，早前公布第十屆「Traveller Review Awards」得獎名單，以及2022年全球最好客的城市及地區，邊個城市最好客？

【2021年Airbnb全球10大最受歡迎民宿 美國佔據前5名！：按此

2022年全球最好客城市，就由意大利南部的馬泰拉奪冠，其建於岩壁的石窟民居更被聯合國教科文組織列為世界遺產，而第2名及第3名分別是斯洛文尼亞的布萊德和台灣的台東市。

至於2022年全球最好客地區，其中的台東縣（台灣）、塔斯曼尼亞（澳洲）和路域斯哥亞省（加拿大）更是連續兩年上榜。

■2022年全球最好客城市■

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■2022年全球最好客地區■

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今年的Traveller Review Award 2022得獎者共有126萬名，當中包含住宿供應商、租車處和的士預約服務供應商等。得獎者遍布全球220個地區和城市，而香港有219間住宿獲獎，排第29名。而公寓類型連續5年蟬聯全球獲獎數最多的住宿類型，共有逾56萬間獲獎、其次為酒店及度假屋。香港今次有91間民宿、公寓及其他特色住宿奪得獎項。

另外，平台深入探討超過120萬間Traveller Review Award 2022得獎住宿，比較旅客的評分標準時，發現大部分獲獎住宿在於員工質素（9.0）、清潔程度（8.9）及住宿地點（8.9）項目獲得的平均分數最高。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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