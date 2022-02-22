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【抗疫外賣】悅來酒店點心及西式外賣套餐　每客價錢由58元起

精明消費 12:20 2022/02/22

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近來有不少酒店推出外賣套餐，位於荃灣的悅來酒店轄下餐廳最近分別推出中式及西式食品外賣自取套餐，全日供應，價錢最平58元就有一份，也有豪華一點的「一品煲」可供選擇。

「簡・味」餐廳早前推出了「自選配搭外賣套餐」，顧客可以自由配搭前菜、主菜及甜品及飲品。最平的前菜配甜品價錢只是58元，加飲品價錢為68元。而吃遍前菜、主菜、甜品及飲品，只需108元。 顧客也可另加前菜或甜品，每份28元。

除了套餐食品，餐廳也有外賣自取單點美食供應，現時訂購可享有8折優惠。

優惠詳情

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如果想飲茶，吃「一盅兩件」，酒店的「殷悦」中菜廳亦同時推出點心外賣套餐優惠，1人點心套餐每位88元，附送中國茗茶，毋需加一服務費。套餐包括露筍鮮蝦餃或杞子玉帶燒賣1件，2件蠔皇鮮竹卷或時菜牛肉球，再加蒸飯1盅，可再另加22元加購明火例湯。

想吃得矜貴一點，則有適合4至6人食用的「乾隆一品煲」，內有鮑魚、花膠、蝦球等12款食材，每煲價錢為1,080元，附送玫瑰瑤柱貴妃雞半隻。請於取貨前75分鐘預訂。

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顧客可致電訂購以上食品，然後自行到酒店3樓的外賣站取餐。

悅來酒店

外賣站營業時間：中午12時至晚上9時
預訂食品時間：中午12時至下午8時半
外賣站電話：24093218

 

責任編輯：李伊洛

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欄名 : 消費錦囊

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