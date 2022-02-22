【NFT】冬奧吉祥物冰墩墩虛擬盲盒3小時售罄　滑雪造型心口針炒至過萬元一物難求

北京冬奧閉幕，不過比閉幕禮更受注目的相信是冬奧吉祥物「冰墩墩」。熊貓造型的冰墩墩，其周邊產品於內地掀起搶購潮，一物難求。官方不但有出產冰墩墩毛絨公仔、紀念章等，連NFT產品都有，價格更被炒高愈19倍，認真瘋狂！

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國際奧委會官方授權推出的冰墩墩數字盲盒，早前在NFT交易平台nWayPlay上發售，數字盲盒中包含3個冰墩墩進行滑雪、單板滑雪等冬季運動造型的心口針、2個版本的官方會徽、及1張冬奧海報。其中心口針更根據稀有程度分為常見款（Common）、稀有款（Rare）、史詩款（Epic）及傳說款（Legendary），每個心口針都有獨特的序號用作買賣。

每個數字盲盒原價99美元（約772港元），限量500個，每人限購5個。不過盲盒一開賣3小時就已售罄，不少人都將冰墩墩心口針高價轉售。以冰墩墩北歐混合式滑雪造型心口針（Nordic Combined Beijing 2022 Mascot）為例，其NFT售價最高曾達1,888美元（約1.4萬港元），價格升約1800%，而其他冰墩墩NFT心口針轉售價格亦大概介乎900至1,500美元（約7,700至1.1萬港元）。

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責任編輯：嚴熹曼

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