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【外滙前瞻】歐洲政治問題多歐元升值阻力大　美聯儲3月加息50點有壓力

外匯、商品、債券 16:35 2022/02/21

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美國通脹持續，剛公布的美國1月份二手樓市表現顯示市場熾熱，無論銷售量及樓價都大幅攀升6.7%及15.4%，通脹高企增加市場對美國聯儲局今年加息的預期。聯儲局理事Lael Brainard表示，已經準備好在3月加息以應對通脹，並在未來數次會議開始縮減資產負債表。本周五美國會公布1月份核心PCE物價指數，如果升幅仍然高於預期，或會影響當局加息50個基點的壓力。中銀香港個人數字金融產品部預料，本周美滙指數會保持橫行，支持位在94.73，阻力位在97.00。

料歐元上升動力有限

另一方面，俄烏局勢仍未緩和，歐洲轉向美國買天然氣以減少對俄羅斯的依賴，但美國昂貴的天然氣售價導致歐洲燃氣價格成本上升，同時令歐洲的貿易赤字進一步惡化。現時市場關注歐洲可否解決此問題，如烏克蘭局勢改善，料可改善市場投資氣氛，讓歐洲經濟及滙價再次走強。

不過恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，縱使俄烏問題能夠解決，之後仍要面對美國加息、土耳其地緣政治問題，估計歐元之後上升能力有限。恒生投資服務有限公司研究團隊預料，本周歐元兌美元走勢整固，支持位在1.1200，阻力位在1.1500。

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 外滙走勢

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