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【快速測試】富途證券送1000盒快速檢測套裝　2月22日早上9時接受登記

精明消費 14:15 2022/02/21

分享：

本港新冠病毒第5波疫情感染人數持續攀升，富途證券宣布送出1000盒快速檢測套裝予有需要人士，將包郵快遞至各登記人士手上，2月22日起接受登記。

【驚產品質素參差？ 選購前查政府FDA歐盟認可名單（附網址）：按此

富途表示，是次派發的檢測套裝為Diagons新冠病毒快速測試套裝，檢測者需採取喉嚨或鼻腔分泌物樣本，在家自我檢測等待15分鐘可知結果，兒童亦可在成人協助下使用。所有有需要的香港居民，可於2月22日早上9時起於富途官方Facebook上，點擊相關連結並於電子表格上簡單填寫個人資料即可申請，相關連結將於屆時公布。

【HOME+推快速測試套裝優惠 憑優惠碼平均67.6元測一次（附優惠碼）：按此

需要注意，每人只可登記一次，相同登記地址最多只可申領4盒，重覆登記的參加者將被取消資格，先到先得，額滿即止。首1,000名成功申請人士，可獲得由富途經順豐速遞送出的一盒快速檢測套裝，最快將於2月下旬送達登記住址。

    點擊圖片放大

 

責任編輯：李瑩

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