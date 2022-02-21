【虛擬貨幣】首間銀行步入元宇宙　摩通虛擬世界設貴賓室

俄羅斯與烏克蘭的緊張局勢引發了上周五加密貨幣價格一天急跌，加密貨幣總市值蒸發近2,000億美元。比特幣同日下跌超過8%，跌至40,000美元。另類幣如以太幣、Solana、艾達幣和瑞波幣等都經歷差不多的跌幅。比特幣一周價格低見38,112美元，周一報39,013美元，一周下跌8.3%；以太幣低見2,585美元，一周下跌7.4%，周一報2,721美元。

虛擬土地地價不足一年倍翻

摩根大通亦宣布進軍元宇宙，並在Decentraland開設摩根大通區塊鏈部門「Onyx」貴賓室。Decentraland是一款基於以太坊的去中心化虛擬世界遊戲。根據摩根大通，一塊虛擬土地的平均價格已經從去年6月的6,000美元升至12,000美元，主要四大虛擬世界平台有Decentraland、The Sandbox、Somnium Space和Cryptovoxels。

新冠肺炎加速了數字化轉型趨勢，金融科技（Fintech）如行動支付、綫上支付等需求驟增，加速數位轉型。筆者過去曾分享過元宇宙虛擬土地銷售，元宇宙虛擬土地可以作真正的商業用途。虛擬世界的去中心化以及加上加密貨幣的應用，令土地持有人可以開發土地，可以像現實世界一樣建設具有商場、美術館、遊樂場功能等場所自行經營，又或者租出土地給其他企業。因此國際企業如Apple、Microsoft、Nvidia、Google等紛紛表態將進軍元宇宙。

元宇宙沒有地域界限，可為新興國家擴大發展市場，亦可以為低收入國家的工人帶來工作機會，毋須移民就可以在西方公司找到工作。教育層面機會潛力亦大，VR世界會是一種低成本且有效的培訓方式。例如VR已在醫院被應用幫助殘疾兒童提升生活日常的技能。未來，虛擬房地產市場可能會開始看到類似如現實世界的服務，包括信貸、抵押貸款和租賃協議。

【Paypal擬開發自家穩定幣：按此】

而過去多次提及的NFT（非同質化代幣）將會成為元宇宙重要的基礎設施。紐約證券交易所（NYSE）向美國專利商標局（USPTO）提交專利申請，目標為NFT、加密貨幣、數位媒體及藝術品在內的各種商品提供綫上市場。紐約證券交易所的商標申請明顯為此等商品提供綫上市場鋪路。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場氣氛影響，周一報9813點，一周下跌6.9%；ix比特幣指數報9429點，一周下跌8.3%；ix以太幣指數報23390點，一周下跌7.1%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 9813 -6.9%（-727） ix比特幣指數 9429 -8.3%（-850） ix以太幣指數 23390 -7.1%（-1777） *截至2022年2月21日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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