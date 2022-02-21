【財政預算案2022】調查：逾6成市民冀增派糖開支　逾8成人望再派消費券

財政司司長陳茂波將於本周三（23日）發表2022至23年度《財政預算案》，香港研究協會今日（21日）公布有關財政預算案調查，結果顯示逾6成市民冀增派糖開支，另有81%市民認為應再派消費券。

逾6成市民冀增派糖開支

調查由問及對一次性派糖措施的意見，有61%受訪者表示相關的總開支應較去年增加，較去年上升11%，認為總開支應維持不變的人佔26%；僅6%受訪者表示應減少，比去年減1成。另外，有7成受訪者表示預算案應優先推出短期紓困措施，比例創十年新高，僅21%人認為應優先為社會長遠發展作投資。

市民冀再派消費券

對於預算案的派糖措施，最多受訪者認為應發放消費券，佔81%，其餘依次為電費補貼（80%）、寬免差餉地租（73%）、增加免稅額（71%）及退稅（70%）。

至於在11項政策範疇中，37%受訪者希望預算案能加大紓困措施的開支，佔當中最多數；其後依次為防疫工作（18%）、房屋（16%）及社會保障（14%）。

調查結果亦顯示，61%受訪者贊成向富裕階層徵收額外稅項，以達致財富再分配的目的，只有21%人表示不贊成。

香港研究協會在今年2月10日至18日以隨機抽樣方式進行電話訪問，成功訪問了1048名18歲或以上市民。

責任編輯：曹佩鈞

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