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【美股分析】Nvidia績後如何部署？

博客 14:55 2022/02/21

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美股繼續在業績期，雖然主要科技股已公布業績，但仍有不少股份待公布，尤其波動性放大，格外刺眼。

美債息走向受干擾

美國10年期債券孳息近月多數被用來評估市場對通脹預期看法，但由於出現地緣政局緊張的避險情緒，資金流入債市，所以走勢較為反覆。不過，現時企在2厘附近沒有顯著回落，反映對通脹升溫及加息預期很高。在加息方面，美國聯儲局上周公布了議息紀錄，基本上無太大意外，是確認有加息壓力，並將討論縮表。因此，3月應會加息，只是加0.25厘或0.5厘的問題。

地緣政局無得估，可是從過往經歷來看，多屬短暫，假如談判到烏克蘭承諾暫時不會加入北約，相信才可能結束衝擊，否則應仍要等好一段時間才可能見到陰霾退去。宏觀因素難料，美股過去長時間以來的穩定性在今次業績中出現了很大問題，個股的波幅擴得太大，中長期將侵害投資者長期持貨意願。此外，加息周期開始，將繼續對未有盈利企業估值的壓力。

NVDA業績超預期

在當前市況下，選一些業績有支持的價值股較為重要。Nvidia（美：NVDA）是一隻仍能考慮的價值型增長股。公司剛公布最新業績在去年第四季及全年計的收入均創新高，而且超市場預期。市場原估計第四季收入達74.2億美元，實際收入達到76.4億美元，按年升53%。經調整每股盈利方面同樣向好，達1.32美元，按年升69%，較預期的1.23美元為高。不過，由於俄烏局勢波蘭打擊投資情緒，Nvidia在上周四晚的股價並沒有上升，反而下跌7.56%。

短綫先從技術走勢看，Nvidia的股價若然出現下跌，1月24日的低位208.88美元不應失守。截至周四Nvidia的股價仍是受制於去年11月延伸下來的降軌阻力。

數據中心增長強勁

再看基本因素，數據中心及遊戲業務繼續是兩大支持，而且保持高增長。在2021年第四季遊戲收入達34.2億美元，按年升37%，按季亦升6%。全年計則升61%，至124.6億美元。不過，第四季按年增長已較前三季放慢，從附表可見，去年第一至第三季按年增長分別為106%、85%及42%。

數據中心收入在第四季達到32.6億美元，按年升71%，按季則升11%。全年該業務收入為106.1億美元，按年增長58%。數據中心及遊戲業務的收入在2020年上半其實相差不遠，是之後遊戲業務出現大爆發，將數據中心拋離，相信加密幣是刺激當時GPU需求主因之一，但見到數據中心業務一直保持有力增長，在去年第三季及第四季按年增速都有上升。雲計算及人工智能需要是推動第四季業務動力，這符合數據處理需求不斷擴大的發展趨勢，相信動力可以得以保持。

總結來看，遊戲業務可能因為經濟重啓增長繼續放緩，但數據中心的需求英可保持較高增長。Nvidia現時的PE（市盈率）為63倍，對比英特爾的PE為9.8倍，兩者相差原因正是Nvidia擁有超高增長。對於Nvidia保持不錯增長並不擔心，是憂慮估值壓力，所以如失208美元，應先離場觀望，等PE跌至50倍附近再考慮。

 

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文︰Nvidia績後部署】（收費文章）

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撰文 : 梁耀康 HKMoneyClub聯合創辦人、CFA

欄名 : 美股追蹤

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