【消費優惠】CAREWE網店快速檢測套裝優惠　買20盒平均每盒低至$66

CAREWE由即日起，在官方網站推出口罩及病毒快速檢測套裝優惠。

新冠病毒快速檢測套裝價錢如下：

「格林生物」新冠病毒抗原檢測套裝（鼻腔拭子測試）：每盒80元，10盒720元（平均每盒72元），20盒1,320元（平均每盒66元）

「智測易」新冠病毒抗原檢測試套裝 （3種樣本採集方法，包括深喉痰、口咽拭子及鼻咽拭子） ： 每盒128元，5盒540元（平均每盒108元） ▼ 點擊圖片放大

另外，醫用外科口罩系列包括多款TYPE IIR（ASTM Level 3） 以及TYPE II （ASTM Level 2）外科口罩，並有兒童及成人尺寸可供選擇，價錢由78元至130元。同時更有限時優惠，顧客輸入優惠碼「CAREWE30%」即可再有照價7折，但此優惠不適用於購買外科口罩套裝。

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防顆粒摺疊口罩則有KN95及FFP2兩款， 皆為高防護用口罩。

KN95口罩以4層物料製造，達到GB2626-2006中國標準，過濾效率達到98%。KN95口罩每盒20個，優惠價48元一盒，每箱（30盒）為1,290元。

FFP2口罩則以6層物料製造，達到EN 149：2001+A1：2009 歐盟標準，可過濾懸浮在空氣中的油性及非油性粒子。FFP2口罩每盒20個，優惠價每盒58元，每箱（30盒）為1,590元。

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顧客可於官方網站訂購。購物滿200元可享有免費順豐快遞送貨（可選送貨上門、順豐智能櫃、順豐站自取），200元以下則需另加30元運費。

撰文：hket小編

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