【抗疫外賣】酒店／高級壽司外賣優惠　最平198元嘆自助午餐

每天留在家中抗疫也要食得有質素，話題繼續是外賣食乜好？以下為大家搜羅幾間有水準的餐廳，精選各款美味佳餚給大家在家享用。

1. 帝苑酒店 多間餐廳外賣套餐

首先有東來順麻辣砂窩（988元／4位）有原隻麻辣紅繞網鮑、香麻辣子中蝦、蜀香辣椒醬杜泊羊排、花膠及蔬菜，嗜辣者不要錯過。另有帝苑軒至尊砂窩，有原隻蠔皇鮑魚（8頭）、乾煎中蝦、招牌鯪魚球、扣肉芋頭片、蠔皇冬菇等。2款砂窩外賣需兩天前預訂。

亦有另類不同套餐供應，如燒烤豬肋骨套餐，配龍蝦凱撒沙律及西班牙氣泡酒一瓶，價錢1,288元；如配越式扎肉沙律、意式肉醬長通粉及西班牙氣泡酒一瓶的話，則由1,388元起，各供4位用。

另外東來順、帝苑軒、Sabatini意大利餐廳、四季菊日本餐廳分別推出2人和4人套餐，現於網上購買更可享8折優惠，折後只需478.4元起。

帝苑餅店亦推出外攜下午茶（588元／2位），包括4款鹹點及6款時令甜品如焦糖核桃撻、栗子卷及自家製英式鬆餅等，更奉送有機香草茶包兩個。另外東來順、帝苑軒、Sabatini意大利餐廳、四季菊日本餐廳分別推出2人和4人套餐，現於網上購買更可享8折優惠，折後只需$478.4起。

帝苑酒店 東來順

電話：2733 2020 Sabatini

電話：2733 2000 四季菊日本餐廳

電話：2733 2933 帝苑軒

電話：2724 2666 帝苑餅店

電話：2733 2045 按此進入網店

2. The Mira 多款嶄新在家盛饌

The Mira酒店多間餐廳同樣推出多款全新外賣菜式，包括泰×日滋味咖喱鴛鴦煲（788元起／2位、1,588元／4位），套餐附送一瓶白酒，附送之不銹鋼鍋具也可環保重用。

另一新鮮出爐的東「型」壽喜燒（788元起／2位、1,588元／4位），正適合現時凍天氣，附有湯底與多款食材，如牛小排薄片或黑豚腩片、日本元貝及一系列鮮甜的蔬菜，輕鬆享受日式鹹甜滋味。

而米芝蓮推介食府國金軒推出的4人共享精選外帶套餐，可自選頭盤及湯羹、海鮮及自選2款主菜及自選飯麵，於網上可查看菜單。人氣自助餐Yamm則推出自選外帶Grab N Go自助午餐美饌，僅需198元就可自選3款心愛主食。

The Mira 按此訂購鴛鴦煲

按此訂購東「型」壽喜燒

按此訂購國金軒與Yamm（即日至3月31日外賣自選菜式可享7折優惠） WhatsApp預訂：9806 1166

3. 鮨 央泰 全新外賣菜單

日本名店鮨央泰（Sushi Hisayoshi）主打江戶前風格的廚師發辦，推出高級外賣餐單，分別是太卷（680元、每份共8件），主要材料有車海老、穴子、玉子等。第二款江戶前壽司（780元／12件）則有拖羅、海膽、白蝦、白身魚等，還有一款一人前壽司（780元／1位），有海膽、白身魚、拖羅等。每日各款壽司均限量10份（食材按當日供應為準）。

鮨 央泰 電話：2383 3366

WhatsApp：9165 5186

按此進入網上訂購（外賣自取服務需提前一天的下午5時之前預訂。）

作者：郭秀芳

責任編輯：招美寶

（節錄）

【酒店美食+高級壽司 在家享優質外賣（收費文章）】

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App