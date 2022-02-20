【保險保障】兒子3月份出國留學　有醫保還要買留學保險嗎？

讀者古太太的兒子3月份準備出國留學，正在考慮是否購買留學保險。其實在2年前，她已為兒子購買自願醫保，感覺買多一份單次的旅遊保險就已經足夠了。又或者為兒子買一份留學保險，並不再續保香港的自願醫保。想知道這想法對嗎？

對於在外的香港留學生，一般並不能以較低的價格享用當地的公用醫療設施，除非你已經購買當地國民的醫療保險。對於當地的國民醫療保險，有些國家會強制留學生購買，有些則是自由選擇或不提供，但就算是自由選擇，都建議最好擁有其中一種，特別是在疫情期間。

留學醫療費用特別高

因為留學生就算只是選擇當地公立醫院，費用都如同選擇私家醫院一樣，醫療費用特別高，普通感冒發燒入院，費用都可能需要幾千，甚至上萬，這些費用足以覆蓋4年的保費，甚至更多。

在港的醫療保險是否可以代替留學保險？如果只是醫療住院保障方面，的確是可以的，但香港的醫療保險在投保時，都會針對受保人的國籍及居住地進行核保，如果投保人士並非居住在香港，保險公司會根據你的生活所在地區加價，特別是發病率比較高或醫療費用相對高的地區。而對於已投保的人士，後期搬到其他地區居住，受保人只要居留在外多於182日，就理應要通知保險公司更改居住地，而保險公司會因應你所在地區，對保費作出調整。

留學旅遊保性質相近

留學保險不是只有醫療保障。留學保險其實和旅遊保險的性質相近，除了醫療住院保障外，還有門診、意外、財物、旅途、及第三者責任等的保障，而留學保險還會為留學教育基金提供保障，萬一父母或監護人突然死亡或殘障，而導致無法為子女繳交日後的學費，保險公司會為留學生繳交全部或部分學費，所以就算本身有醫保，額外加一份留學保險，保障會更加全面。

留學保險保障全面，不如取消醫療保險？如果子女決定留學後移民，的確可以選擇取消，未來可以在當地購買醫療保險，理賠上會更加便利。但如果子女未來是打算回流香港，現在取消保險可能會因一些疾病的發生，而導致額外保費或不保的風險。

疫情下購買留學保險有甚麼需要注意？Omicron病毒株的出現，使外國每日的感染人數上萬計，感染機會愈來愈高，但新冠肺炎已經被很多保險公司列為不保事項，特別是旅途因新冠肺炎而中斷，更是未有保險公司能夠承保。

至於醫療保障方面，可覆蓋的保險公司並不多，有些保險公司會要求接種疫苗後才提供保障，所以在投保前，必須向保險公司確認留學保險是否可以覆蓋新冠肺炎所產生的醫療費用。

【原文：購買留學保 保障更全面（收費文章）】

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