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【健康增值】飲食習慣西化或是誘因　患潰瘍性結腸炎「手尾長」

個人增值 13:00 2022/02/20

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香港人喜歡食魚生、打邊爐，很多時一不小心便會「食壞肚」患上腸胃炎，出現腹痛、腹瀉等情況，若症狀持續數星期時便要加倍留意，因有可能患上潰瘍性結腸炎，日本前首相安倍晉三也是患者之一。病情嚴重者更有機會切除大腸，終身佩戴造口袋收集排泄物，嚴重影響人生。

【飲食習慣西化或是誘因 患潰瘍性結腸炎「手尾長」：按此

飲食西化是誘因

香港炎症性腸病學會秘書暨腸胃肝臟科專科醫生張嘉盛指出，現時本港有近2,000人正受這病困擾，發病高峰期為20至30歲，若有家族史更是高危一族。此症成因未明，而且無法根治，但醫學界相信可能是遺傳、免疫系統失調、環境因素，以及腸道微生物菌群失衡所致。

張醫生說：「可能跟飲食習慣西化有關，食多了高糖、高脂、食物添加劑、乳化劑等食物。這抑制了腸道益生菌的生長，導致腸道惡菌的增生，有機會引起腸道菌群失衡。現在有不少研究顯示，患病亦可能跟肥胖、糖尿病等有關。」

病症「手尾長」如長期戰鬥

病人組織「香港結長友會」於去年12月進行問卷調查，訪問了61位患者，近半數人於30歲或以前確診。在病發最嚴重時，症狀平均維持達4個多月，一天內平均腹瀉9次，更需要入院治療，平均留院15天。患者在5年內再入院的風險亦高達5成，張醫生直指此症「手尾長」，若無法控制病情或及時獲得適切治療，約15%患者最終需要接受切腸手術。

患者普遍無法預料何時會病發，而病發時更會直接影響日常生活，如進食後需馬上去洗手間、頻繁腹瀉等，甚至出現失禁，當中有一成人曾使用尿片。張醫生指患上潰瘍性結腸炎是長期的戰鬥，雖然患者服藥後，病情多數有好轉，但令人困擾是再次病發時的嚴重程度及頻率或會加劇。同時患者對有機會切除大腸及佩戴造口袋感到憂慮，以上種種因素觸發了情緒問題。

【別誤當油脂粒 疣具傳染性應及早治療：按此

生物製劑持續治療

治療方面則根據病情嚴重程度而定，包括抗炎藥物、類固醇、免疫調節劑或生物製劑等。當藥物治療無效、緊急情況或演變為腸癌時，便需接受切腸手術。傳統藥物各有局限性，如很多人經常忘記按時服用抗炎藥物、免疫調節劑及類固醇有明顯副作用等。為更有效控制病情，2020年美國胃腸病學協會（AGA）建議中等至嚴重程度病情的患者接受生物製劑治療，能有效地減低腸道炎症反應，促進黏膜癒合，減低病發風險，即同時降低切腸率近5成。

 

作者：劉妙賢

責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：生物製劑治療免切腸 潰瘍性結腸炎

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手術 治療 腸胃炎 腹瀉 糖尿病

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