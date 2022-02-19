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【理財Star Talk】投資髮型屋4年首遇停業令　藝人瑪姬盼捱過逆境

個人增值 19:00 2022/02/19

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日前政府增加6個處所須受防疫規限，包括商場、宗教場所、百貨公司、超市、街市、髮型屋，其中宗教場所及髮型屋由2月10日起關閉至2月24日。藝人瑪姬投資髮型屋逾4年，今次是疫情以來首遇到停業令，令她大感無奈。

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藝人瑪姬瓣數多多，除了是人氣司儀，近年也涉足帶貨主播，又舉行過多次網上慈善音樂會。她在2017年中跟友人合夥投資髮型屋，開業近5年，在第五波疫情下，髮型屋首次列入須暫時關閉的表列處所，令她跟股東們都要急於應對。

瑪姬指當政府公布了宗教場所和髮型屋在2月10日起須關閉2周，其位於大埔的髮型屋已有不少客人前來或致電預約。「公布當日黃昏已有不少客人walk in來剪髮，我們都已應接不暇，因為實在不夠人手，人流就似農曆年前的境況。」

暫停營業感無奈

她的髮型屋在年初一至六休息，至初七啟市，不夠幾天已經要暫停營業，瑪姬也無可奈何。「之前疫情在第一至四波，髮型屋未被列入表列處所，託賴生意可繼續做，但大家都有心理準備，如果疫情持續，早晚也受影響，但也只能配合防疫措施，同事們都指早前農曆年賺到的，就成為今個月的補貼了。」

瑪姬坦言：「另一個感到無奈之處，是髮型屋不同美容院和健身室，無論客人和髮型師在剪髮過程都會戴口罩，我們也會做足消毒、入門前探熱，洗手間也有各樣清潔用品，是否需要一刀切地停業呢？只是明白早前有黃大仙的髮型屋出現確診個案，因此今次也要被加入表列處所。」

盼可申請抗疫基金

瑪姬表示，根據過去疫情下的美容院和健身室的停業措施，她也預計髮型屋有機會再要延長關門日子，她跟股東們亦要有兩手準備。

她解釋行內的髮型師不同打寫字樓工，大多屬自僱人士，也有不少是兼職，故沒有固定月薪，現時髮型屋暫時關門，就變成手停口停。而作為股東的她，也要面對交租的壓力。「因為我們是地舖，租金壓力不少，而業主也不會減租，所以我們都希望可像美容院和健身室，可向政府申請援助基金，至少有些補貼可撑着做下去。」

 

作者、責任編輯：陳家昌

（節錄）

【原文：投資髮型屋4年首遇停業令 藝人瑪姬兩手準備盼捱過逆境

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