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【抗疫優惠】華置旗下商場300萬元商戶現金券7折發售　指定食肆外賣食品可獲$50現金券

精明消費 18:25 2022/02/18

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目前香港第五波疫情嚴峻，不少市民響應政府呼籲，盡量減少外出，對於日常生活、食品及居家娛樂遊戲的需求亦大增。為幫助市民輕鬆渡過這段困難時期，華人置業 （00127） 管理之商場今日開始以正價1折起發售多款「抗疫自娛商品」，並且將於下周在綫上綫下推出不同優惠及獎賞，方便顧客添置乾糧、娛樂及抗疫用品等。

現時即日起透過The ONE‧皇室堡‧新港中心e-SHOP，可以低至正價1折購買「抗疫自娛商品」，包括Switch遊戲機、唱K神器、桌上遊戲、藍牙喇叭、立體拼圖及積木等，每名市民限購買一件商品。

【中國移動上台半價優惠　簽2年最低月費平均需167元：按此

另外，網上商店將由2月24日（下周四）下午3時起開賣總值近300萬元的商戶現金券，全數以7折發售。有關現金券涵蓋超過30家食肆及零售商戶，讓市民以優惠價添置乾糧及娛樂用品等，以及外賣美食回家享用。因應疫情的持續時間難以預料，有關現金券的領取期限將特別延長至6月30日，為顧客提供彈性。

為進一步鼓勵顧客減少在室外逗留，顧客只要於2月24日至3月27日期間在The ONE、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶及東角LAFORET的指定食肆外賣食品，然後即日向The ONE、皇室堡及新港中心的顧客服務中心出示外賣收據（不設最低消費），將獲贈50元的商場購物現金券。有關商場購物現金券適用於超級市場、個人護理店、零食店、玩具店、數碼產品店及運動用品店等，名額共5,000個，總值達25萬元，先到先得，送完即止。

【My HKBN App推中西醫保健養生服務優惠　登記運動意外保享免費保障：按此

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 消費錦囊

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