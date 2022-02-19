【職場福利】常被僱主及社會忽視　大辭職潮為低薪族帶來甚麼轉機？

自去年開始，全球掀起另類「大辭職潮」（Great Resignation）。據《福布斯》估計，約44%美國人正從事低薪又危險的工作，但這些打工仔卻往往被社會和僱主所忽視，而正爆發的大辭職潮或為此局面帶來轉機。

哈佛商學院近期發表的《Building from the Bottom Up》報告強調，大多數僱主很少理解低薪員工的生活，只為他們提供最低限度的支持，甚至不提供職業道路方面的指導。「這些僱主正為對低薪員工的忽略而付出高昂代價」。

報告的研究人員與企業領導者及低薪員工進行交談，結果顯示，員工們都傾向留在他們目前的僱主身邊，但大多數人明確表示，更大的晉升空間將是重要的激勵因素。

綫上招聘服務公司Monster Worldwide最新的《未來工作報告》強調，如果僱主要成功保住員工，他們將需要從根本上改變做法，首先要認識到低薪員工在公司中所發揮的關鍵作用，然後通過給他們提供明確和可獲得的發展途徑，來獎勵他們的真實價值。

責任編輯：劉子瑜

（節錄）

【原文：全球掀大辭職潮 晉升空間成留人關鍵（收費文章）】

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