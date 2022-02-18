【ETF】本港首隻元宇宙ETF誕生　下周一上市入場費$780

元宇宙（Metaverse）概念逐步升溫。南方東英宣布推出「南方東英元宇宙概念ETF」 （03034） ，將於下周一（21日）上市，為香港首隻誕生的元宇宙ETF，每手入場費780元。

此ETF屬主動管理式，主要投資於4大類公司，包括元宇宙基礎設施、構建技術、應用平台與服務、內容創建者與分銷商，涉及近50間公司。每手股數為100股，每股單價7.8元，即入場門檻最低780元。

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此ETF的管理費為0.99%。截至今年1月11日為止，五大持倉包括Facebook母公司Meta Platforms（美：FB）、Roblox Corp.（美：RBLX）、英偉達（美：NVDA）、Unity Software（美：U）及蘋果公司（美：AAPL）。

據了解，南方東英元宇宙概念ETF的持倉數目會維持在40至50隻，每隻股份權重上限為10%。回溯過去3年歷史表現，此ETF累計回報約345.3%。

責任編輯：鄭樂怡

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