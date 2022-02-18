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【移民英國】防被濫用危及國家安全　英國即日起取消黃金簽證投資移民

17:10 2022/02/18

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近日俄羅斯及烏克蘭的局勢緊張，英國政府宣布，即日起停止接受所有申請被譽為「黃金簽證」的投資移民項目，防止措施被濫用，避免國家安全受到威脅。

【英國加拿大打2針入境免隔離 10國通關條件一覽：按此

英國在2008年推出有關投資移民計劃（Tier 1 Investor visa），向投資200萬英鎊或以上的外國人給予居留權，他們的家人可隨行。如果投資金額超過1,000萬英鎊，更可在2年後申請永久居留。

據英國傳媒報道，該投資移民計劃自推出後，外界一直憂慮會被濫用，甚至有可能導致洗黑錢活動。

【英國重提放寬BNO簽證計劃  97後出生之港人有望獨立申請：按此

內政部長彭黛玲（Priti Patel）表示，對濫用移民制度採取零容忍政策，因此取消「黃金簽證」是政府打擊詐騙及不良金融的第一步，確保黑金及威脅國家安全的人不會流入當地。

她建議，投資者仍可申請創新者簽證（Innovator visa），並須展示能真正創造就業機會，以及其他對實體經濟產生影響的投資策略。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 移民攻略

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