推廣5G毋須盲目減價 重新思考5G客戶價值

疫情未止，新冠肺炎確診個案近日持續上升，打工仔留家工作，學生又再網課，Work from home與Zoom class 成疫情下新常態。

本周科技相關新聞淡靜，但有一則手機月費相關的新聞引起薑餅人注意。

話說有報章在星期一刊登了一篇專題，指推出了兩年的5G服務開始出現減價戰，中移動 （00941） 旗下的中移動香港、和記電訊 （00215） 的3香港和香港寬頻 （01310） 先後推出新5G計劃，不到200元月費便可享100GB的5G數據用量。這比起兩年前400元100GB的月費當然平了一大截了。

香港寬頻明言減價戰會延至固網寬頻市場

該報道更訪問了沒有自行建5G網絡的香港寬頻執行副主席楊主光，他指香港寬頻要成為減價戰最進取的一家網絡商目的是激起全行提升5G滲透率，更明言減價戰會延至固網寬頻市場。

當然，不是每家營運商都要靠減價上客。香港寬頻在10月公布的全年業績中，寬頻客戶0增長，手機用戶則大跌8%，也就難怪要打開口牌要減價了。

5G服務價值何在

其實香港寬頻早就透過不同方法去谷客。早前某大快餐店會員計劃，用家繳付年費後便可登記香港寬頻5G服務一年。訂閱迪士尼+也可獲一年5G服務，那到底5G服務的價值何在呢？

固網市場早已飽和

事實上，本地電訊市場競爭激烈，在固網方面，一向是兩大（網上行及香港寬頻）兩小（有線及環電）加上兩家流動網絡商（中移動及數碼通）的競爭格局。過去一段時間雖然偶有平價搶客計劃，但對整體市場格局並未帶來更大影響，相信是市場早已飽和，搶來搶去都是完約轉台的客人。

至於流動網絡方面，4大網絡商已透過不同的品牌及產品，將價格競爭發揮到極至，當中最成功的必然是3香港的SoSIM，以33元月費任用4G數據打響名堂。

其他如中移動，CSL以及數碼通都以預付年卡來吸引不欲簽約的用戶。至於5G方面，其實中移動在減價前已推出低於200元的5G計劃，只是數據用量沒100GB這麼多吧。

除了送禮谷客 如何能突出5G價值？

在疫情前，CSL推出的MIRROR 5G 企劃，以12子一人一個月費計劃兼特備贈品及使用AR技術，將MIRROR的影像由平面轉化為影像，讓12子隨時跟你問好。這種結合明星及科技應用的產品，才能突顯5G的優勢。

當然，低價月費自然有助吸引更多4G用戶升級5G，但更大的問題是，用戶升級5G能夠得到什麼呢？若然跟4G的體驗是一樣的，用家又享受4G無限上網，那麼又為何要升級5G呢？