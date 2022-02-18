【抗疫支援】德善醫療2藥方治Omicorn　贈5000份予確診弱勢社群

香港感染新冠人數不斷創新高，由於愈來愈多輕症患者未獲住院安排而需自行居家隔離，交叉感染風險飆升。在經濟環境轉差下，弱勢社群更難負擔抗疫物品。德善醫療發起贈醫施藥行動，借鑑中藥古方後製作了5000份抗疫藥包，免費送贈到6個慈善團體，派發予有需要的弱勢社群。

德善醫療發起贈醫施藥行動，免費送贈到6個慈善團體，包括東華三院、保良局、 仁濟醫院、九龍樂善堂、北河同行以及榕光社，並由它們派發予有需要的弱勢社群。

效法內地以中醫防治疫症

德善醫療創辦人、註冊中醫師張琛指，行動初心是由於看到很多基層的市民確診者徬徨無助，德善醫療作為植根香港超過20年的中醫藥企業，希望能分擔社會責任、救危扶難。

她補充，中國內地自疫情爆發開始以「中西醫並重、中西醫結合、中西藥並用」的戰略。在全國確診個案中，使用中藥挽救了無數的生命，高達91.5%。反觀香港，在政府防疫體系中，一直將中醫藥摒之門外，因此她建議政府在現時面對疫情大爆發，抗疫醫護人手、物資短缺的情況下，招攬中醫加入抗疫大軍，以及善用中藥作為防治的手段。

創2條藥方劑對治疫症

張琛醫師總結了今次新冠感染者的臨床表現，循中西結合的思路，創出2條藥方，並根據藥方製作抗疫藥包。她指，中醫學早已有瘟疫的學說及治療方法，今次Omicorn病毒雖然由呼吸道進入，但除了呼吸道症狀如咳嗽、發燒外，亦有嘔吐等腸胃不適症狀，因此2條藥方除了針對呼吸道外，亦有保護腸胃作用。

■中醫抗疫藥方■





責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經