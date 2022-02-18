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伍樂怡開貝果店靠口碑吸客　創業不為賺錢為興趣（立即收看）

20:00 2022/02/18

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有「仙氣李若彤」之稱的伍樂怡（Kelly），早前在電視劇《青春不要臉》重現經典小龍女造型，脫俗出塵氣質成為一時熱話。幕前演出開始受到觀眾注目，她同時亦積極發展個人生意，現正經營運動服裝品牌及貝果（Bagel）生意，由研發食譜、送貨以至銷售都親力親為。

創業興趣行先　不為賺錢

藝人工作時間不穩定，要兼顧生意與工作並非易事。Kelly坦言兩項業務都是源於興趣，而非想賺錢。「我才剛剛開始創業，沒想過可以一創業就賺大錢，這也不是我的創業初衷。我不是因為要賺錢才做生意，而是因為興趣才做。」

開餅店一直是Kelly的願望清單之一，2020年遇上疫情，令她空閒時間大增，決定將願望付諸實行。不過，Kelly笑言「自己喜歡烹飪、烘焙，也不代表可以開餐廳」，故她找來專業廚師幫忙設計食譜。注重健康的Kelly就選擇以酸麵種（Sourdough Starter）製作貝果，食麵包之餘也兼顧腸道健康。

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Kelly用了半年時間反覆嘗試及設計食譜，最終推出貝果時反應也較預期佳，為她帶來不少成功感。當時臨近聖誕節，Kelly推出的貝果獲得不錯的反應，她表示：「當時貝果店社交媒體粉絲只有100個，3個星期就升至3000多個。當你有一個好產品的時候，大家真的會欣賞。」網店得到不錯的反應後，亦為Kelly打了一支強心針，繼而在不同商場開設Pop-up Store。

靠口碑吸引顧客

不過，貝果製作時間較長、廚房及人手有限，製作起來的效率不高。在經營貝果店期間，Kelly亦不斷改善營運模式，她後來忽發其想「與其是麵包，不如將它變為貝果脆片（Bagel Chips）」，然後將麵包切片再製成脆片，結果反應出乎預料之外的好，吸引了更多的消費者。

Kelly坦言自己創業所做的宣傳不多，靠的也不是她個人的人氣或知名度，而是靠口碑把品牌做起來。Kelly開始時寄了不少貝果給Foodie試食，而他們會把食後感在社交平台上分享，貝果品牌的知名度亦得以提升。

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記者：曹佩鈞

場地提供：Glass Cube

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欄名 : 理財Star Talk

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