▲ 【數碼轉型】混合辦公模式普及化 虎年3大科技趨勢

過去一年，香港各界齊心協力對抗疫情，並在數碼轉型的路程迎難而上，在混合工作模式、遙距醫療及教育範疇取得重大進程。踏入虎年，Microsoft香港預期工作環境、學校和家庭的數碼科技條件均會繼續提升，香港將在數據應用和可持續的發展路徑行穩致遠，成就更多可能。總體而言，香港企業應留意下列3大趨勢，把握機會提升生產力：

1. 混合辦公模式普及化

因應疫情發展，更多企業加快、加深遙距辦公的實施，能夠彈性應對疫情起復的混合辦公模式將愈趨普及。

企業於混合辦公模式上亦應專注如何整合現實和虛擬工作間，以建立不受地域限制的現代工作場所，充分釋放雲端科技的潛力。科技在這個過程中發揮着關鍵作用。數碼世界的興起使現實和數碼虛擬的共享體驗產生更多可能。

踏入新一年，Microsoft將推出Mesh for Microsoft Teams，結合Microsoft Mesh的混合實境功能，讓現實中身處不同地方的人或企業創建自己的數碼空間，在共享的虛擬世界協作。

【混合辦公模式2.0 3大科技提升生產力：按此】

2. 遙距教育互動化

疫情進一步增加了師生教學時的網上足迹。混合學習模式變成學校教育不可或缺的元素，而最新的教育科技已可為教師提供實時反饋及遊戲化教學內容，引起學生學習興趣並提高學生的課堂參與度。

除網上授課外，Microsoft Teams教育版現已推出電子白板、分組會議室、投票、問答及小測驗等即時互動功能，以及可供教師掌握學生情緒的心情check-in功能，全方位加強師生的互動，上述功能已免費開放於香港中小學及幼兒園使用。

【數碼主宰新時代 善用數碼工具拓展全球業務：按此】

3. 數據為本的可持續發展

可持續性在未來一年會繼續成為熱門話題。企業難以再視可持續性為一個可取捨的選項，而是必須認真看待的議題。監督責任與保持透明度為對所有企業維持可持續性的重要關鍵，這正是科技可協助各行各業之處。

Microsoft認為訂立清晰及一致的標準至關重要，而監察一個企業的碳足跡是一項艱鉅的挑戰。在記錄碳排放方面，Microsoft Cloud for Sustainability可透過連接器自動收集近實時的數據資料，減省人手上載，加快數據整合和輸出報告。​​可將資源消耗和可持續性的進度報告的數據圖像化，並根據所訂立的目標作出評估，讓企業能輕易輸出數據分析製作報告。

彈性工作環境、互動遙距教學和可持續發展3大趨勢將繼續革新香港各界。企業若能於數碼轉型的路上善用科技，發展必能如虎添翼。Microsoft香港將繼續推動各行各業以科技重新想像、創造及革新各種機遇，在虎年創造更多可能性！祝願香港市民在新一年身體健康，各行各業虎躍龍騰。

【作者簡介】陳珊珊為Microsoft香港及澳門區總經理，負責執掌整體策略、業務營運、提高人才水平及領導提升客戶滿意度，以促進業務增長。

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